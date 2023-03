Google Chrome ma limit zakładek. Sprawdź, czy go przekroczyłeś

Nadmiar zakładek nie synchronizuje się miedzy urządzeniami.







Niektórzy korzystają z tej funkcji bez opamiętania. Dodają do zakładek dosłownie byle co i nigdy nie czyszczą ich zawartości z nieprzydatnych już linków. Tymczasem okazuje się, że Google niedawno wprowadziło w przeglądarce swoisty limit zakładek. Po przekroczeniu go zakładki przestają synchronizować się między urządzeniami. Na szczęście możesz sprawdzić, czy już go osiągnąłeś.



Limit zakładek w Google Chrome

O limicie wprowadzonym przez Google w Chrome, obowiązującym od 21 marca bieżącego roku, poinformował w serwisie Reddit użytkownik o pseudonimie MartyMacGyver. Gigant z Mountain View nie ujawnił oficjalnie, jak duży jest ten limit, natomiast z postu wspomnianego użytkownika dowiadujemy się, że najwyraźniej wynosi on 20 000 zakładek w przypadku urządzeń mobilnych i 100 000 zakładek w przypadku desktopów.



Jasne, 20 tysięcy zakładek to dużo, a 100 tysięcy to wręcz niewyobrażalna ich liczba. Trzeba się naprawdę postarać, aby wprowadzony przez Google limit osiągnąć. Niemniej, nie brakuje osób, które to nieświadomie zrobiły.



Dość dziwne jest to, że Google Chrome w żaden sposób nie ostrzega użytkownika, że zbliża się do limitu zakładek. Nie daje mu też znać o przekroczeniu limitu. Niektórzy dowiedzieli się o nim przypadkiem, gdy zauważyli, że ich zakładki przestały się synchronizować.



Jak sprawdzić, czy przekroczyłeś limit zapisanych zakładek?

Jeżeli podejrzewasz, że przekroczyłeś limit zakładek w Google Chrome, możesz potwierdzić, czy faktycznie tak się stało. Wystarczy, że wpiszesz w pasku adresowym przeglądarki (omniboksie) wyrażenie o treści „chrome://sync-internals” i klikniesz Enter. W przypadku osiągnięcia limitu zakładek po prawej stronie ekranu, w sekcji Type Info, w pozycji zakładek (ang. Bookmarks) zaznaczonej na obrazku ujrzysz poniższą wiadomość informującą o błędzie.



„Error: [email protected]/sync_bookmarks/bookmark_model_type_processor.cc:460,



datatype error was encountered: Local bookmarks count exceed limit.”



Tu pojawi się informacja o przekroczeniu limitu zakładek w Google Chrome. | Źródło: mat. własne



Co istotne, widoczna na obrazku tabelka pokazuje, ile zakładek jak dotychczas zapisaliśmy. Jeśli na twoim koncie Google ich liczba zbliża się do 20 tysięcy, zdecydowanie warto przeprowadzić wśród zakładek niemałe porządki.



Póki co Google nie pozwala na to, aby w jakikolwiek sposób wyłączyć limit zakładek. Z pewnością znalazłyby się osoby, które by z takiej możliwości skorzystały, nawet jeśli większa liczba synchronizowanych zakładek negatywnie przekładałaby się na działanie przeglądarki.



Źródło: Reddit/MartyMacGyver, fot. tyt. Canva