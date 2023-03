Aktualizacja macOS Ventura 13.3 gotowa do pobrania. Pełna lista zmian

Aktualizacja dla komputerów Apple.

Aktualizacja macOS 13.3 Ventura - nowości, zmiany

Polecamy:

Klawiatura emoji zawiera 21 nowych emoji przedstawiających zwierzęta, gesty i obiekty.

Funkcja usuwania tła w aplikacji Freeform pozwala automatycznie wyodrębniać obiekty ze zdjęć.

Album Duplikaty w aplikacji Zdjęcia obejmuje powielone zdjęcia i wideo wykryte w udostępnianej bibliotece zdjęć w iCloud.

Funkcja transliteracji obejmuje teraz języki gudźarati, pendżabski i urdu.

Dostępne są nowe układy klawiatury (Czoktaw, Chickasaw, Akan, Hausa i Joruba).

Nowa opcja dostępności automatycznie przygasza ekran po wykryciu migających świateł lub efektów stroboskopowych.

VoiceOver obsługuje mapy w aplikacji Pogoda.

Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji na gesty wykonywane na gładziku.

Usunięto problem, przez który prośby o zakup wysyłane przez dzieci mogły nie pojawiać się na urządzeniach rodziców.

Usunięto problem, przez który funkcja VoiceOver mogła przestać reagować po użyciu Findera.

To naprawdę dobry dzień dla użytkowników urządzeń Apple. Firma z Cupertino wydała bowiem aktualizacje stworzone z myślą o niemal wszystkich swoich produktach. iOS 16.4 i iPadOS 16.4 dla smartfonów iPhone i tabletów iPad, nowy watchOS dla smartwatch Apple Watch, a także aktualizacjasą już dostępne do pobrania.Największe novum w macOS 13.3 to zapewne nowe emotikony, co mówi dość sporo o zawartości najnowszej poprawki. Usunięto również drobne błędy, w tym ten irytujący związany z gestami na touchpadzie.Wszystkie zmiany w macOS 13.3 Ventura:Źródło: Apple