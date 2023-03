Steam wkrótce przestanie działać na Windows 7 i Windows 8

To koniec pewnej epoki.

Koniec Steama na starszych Windowsach

„1 stycznia 2024 roku Steam oficjalnie przestanie być wspierany na systemach Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Po tym dniu klient S team przestanie na nich działać. Aby dalej korzystać z platformy Steam i grać w gry kupione za jej pośrednictwem, użytkownicy będą musieli zaktualizować system do nowszej wersji Windows.”

Mamy złe wieści dla osób, które nadal korzystają z komputera z systememlub. Jeśli należysz do tej nielicznej grupy wiedz, że już wkrótce utracisz dostęp do platformy Steam i stracisz możliwość grania w zakupione za jej pośrednictwem gry. Valve poinformowało właśnie, że z początkiem przyszłego roku Steam przestanie te systemy wspierać. Ma to związek z przeglądarką Google Chrome Wsparcie dla platformy Steam na systemach Windows 7 , Windows 8 i Windows 8.1 zakończy się dokładnie. To i tak dość późno, biorąc pod uwagę to, że Microsoft nie aktualizuje tych systemów od bardzo dawna., informuje Valve.Na szczęście Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 to dziś nisza na Steam. Zaledwie 0,09% użytkowników platformy korzysta z komputera z Windows 7, 1,43% użytkowników z Windows 7 64 bit, a 0,34% platformy z Windows 8 64 bit.