Polska także szykuje bana dla TikToka

Blokada zbliża się wielkimi krokami.



Rada ds. cyfryzacji przyjęła rekomendację odnośnie do blokady TikToka na służbowych urządzeniach pracowników rządu oraz administracji publicznej. Decyzja ta nie jest wiążąca – uczynić ją taką może kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, na którego czele stoi premier. Mamy jednak do czynienia z dosyć klarownym zaleceniem i być może już niedługo Polska dołączy do grona państw, gdzie popularna aplikacja nie może być zainstalowana na każdym urządzeniu. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





TikTok może zostać zablokowany w Polsce



Ostatnio zrobiło się o TikToku szczególnie głośno, głównie z powodu komicznego przesłuchania dyrektora generalnego firmy ByteDance przez amerykański kongres. Poza tym wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie zakazu instalowania usługi na smartfonach służbowych – nie można robić tego chociażby w Norwegii, Kanadzie, Francji, Holandii, Belgii oraz Stanach Zjednoczonych. Podobny krok wykonała także niedawno Komisja Europejska – niedługo Polska może dołączyć do tego regularnie powiększającego się grona.



Wczoraj (27.03) doczekaliśmy się przyjęcia ciekawej rekomendacji przez radę ds. cyfryzacji działającej przy rządzie. Domaga się ona, by TikTok nie mógł być dostępny na służbowych sprzętach pracowników parlamentu, rządu, instytucji rządowych i administracji publicznej. Wszystko to z powodu obaw dotyczących wspierania chińskich władz oraz gromadzenia ogromnych ilości danych. Wiążącą decyzję musi podjąć teraz Mateusz Morawiecki, który stoi na czele kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Czy jest to realny scenariusz?



Janusz Cieszyński, sekretarz stanu KPRM, skomentował to na Twitterze twierdząc, że rekomendacja „nie zmienia praktycznie nic w sytuacji TikToka w Polsce”, głównie z powodu doradczego charakteru rady. Poza tym jej członkowie mieli nie dostarczyć wystarczających dowodów jeśli chodzi o „zagrożenie płynące z posiadania TikToka na telefonie użytkownika”. Przy okazji wspomniał on o polityce bezpieczeństwa informacji już teraz odradzającą instalowanie tego typu aplikacji na służbowych telefonach. Zgodził się jednak z ostrzeżeniem rady, według którego nie można przechowywać wrażliwych danych wykorzystywanych przez administrację państwową na urządzeniu, gdzie znajduje się aplikacja od ByteDance.





— Janusz Cieszyński (@jciesz) March 27, 2023



Rada ds. Cyfryzacji przyjęła dziś uchwałę w sprawie korzystania z Tik Toka na urządzeniach służbowych w administracji państwowej. O czym https://t.co/h1kdALoX3P… — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 27, 2023

Na razie trzeba więc czekać na opinię kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, bez niej bowiem podjęta decyzja nie ma charakteru wiążącego. Janusz Cieszyński zwraca jednak uwagę na to, że zatwierdzenie rady przez Mateusza Morawieckiego będzie wyłącznie decyzją o charakterze politycznym mającym wpływ na bezpieczeństwo rządowych instytucji – przeciętni użytkownicy nie zauważą jakichkolwiek zmian.



Obecnie wygląda to więc tak, że blokada TikToka na polskich urządzeniach służbowych zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już teraz istnieje teoretyczne zalecenie nieinstalowania tam aplikacji, lecz zatwierdzenie pomysłu przez premiera może sprawić, że stanie się ono wymogiem. Czas pokaże.



Przy okazji warto zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem oddziału TikToka w Polsce przesłanym redakcji portalu Wirtualne Media:



Uważamy, że ta opinia opiera się na fundamentalnie błędnych wyobrażeniach na temat struktury własności naszej firmy i tego, w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych. Chiny nie są właścicielami ani TikToka, ani naszej spółki matki, obie one są zarejestrowane poza Chinami. Obie nie są w żaden sposób zależne od chińskiego rządu, nie udostępniamy także żadnych danych tamtejszym władzom.



