Demo Unreal Engine 5.2 podbiło GDC. Fotorealizm oczarował publikę

Unreal Engine 5.2 - demo technologiczne

Firma Epic Games opublikowała w trakcie Game Developers Conference w San Francisco nowe materiały prezentujące możliwości silnika graficznego Unreal Engine 5.2. Demo technologiczne z samochodem elektrycznym marki Rivian wywołało niemały entuzjazm pośród widzów. Nic dziwnego, bowiem do tej pory grafika generowana przez żaden inny silnik graficzny zdaniem wielu nie wyglądała tak dobrze.Firma Epic Games na tegorocznej konferencji GDC umożliwiła publice wgląd w najnowszą aktualizację silnika Unreal Engine 5.2. Wiceprezes firmy Epic ds. inżynierii, Nick Penwarden prezentował na scenie nowe funkcje silnika na przykładzie dema technologicznego z samochodemporuszającym się w terenie pośród bujnej roślinności.Dobór lokacji nie był przypadkowy, gdyż Epic Games chwaliło się oświetleniem, bogactwem detali, fizyką oraz potencjałem narzędzi Lumen i Nanite. Model składał się z 71 milionów wielokątów renderowanych w czasie rzeczywistym.Prezentacja firmy Epic obejmowała również demonstrację możliwości oferowanych przez platformę. Pozwalać ma ona artystom na tworzenie fotorealistycznych postaci w czasie rzeczywistym. Firma Epic zaprojektowała Metahuman Animator tak, aby narzędzia mógł używać absolutnie każdy, niezależnie od swojego doświadczenia w animacji, osiągając przy tym fenomenalne rezultaty. Występy na żywo można rejestrować i przesyłać do Metahuman przy użyciu sprzętu klasy studyjnej lub... smartfona. Aż trudno uwierzyć w to, jak daleko posunęła się animacja ruchów człowieka.Epic nie podał dokładnej daty premiery Metahuman Animator - wiemy tylko, że zadebiutuje "w nadchodzących miesiącach".Wszyscy zainteresowani Unreal Engine 5.2 mogą znaleźć wersję preview w Epic Games Store lub GitHub . Stabilne wydanie Unreal Engine 5.1 można pobrać za darmo z naszej bazy oprogramowania.Źródło: Epic Games