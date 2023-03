Nowe sterowniki dla kart graficznych Intel. Jest zaskoczenie

Intel wciąż ulepsza sterowniki.

Najnowsze sterowniki dla kart graficznych Intel Arc

Co od teraz działa lepiej?

Dedykowane karty graficzne marki Intel nadal nie osiągnęły spodziewanej popularności, a pełną odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi ich producent. Urządzenia z serii Intel Arc już w pierwszych recenzjach były krytykowane za kiepskie, niedopracowane sterowniki, mocno psujące doświadczenia płynące z ich użytkowania. Już po sklepowym debiucie okazało się, że niewiele zmieniło się w tej kwestii, a propozycje Intela zapewniają na ogół gorszą wydajność w grach niż propozycje od NVIDIA i AMD, działając przy tym niestabilnie. Producent wydał właśnie najnowszą aktualizację sterowników. Jawi się jako przełomowa.Najnowszy sterownik graficzny firmy Intel cechuje się przede wszystkim diametralnie zmniejszonym rozmiarem pliku. Producentowi udało się zredukować rozmiar pliku do pobrania niemal trzykrotnie - z 1,6 GB do 604 MB . Optymalizacja zbliża rozmiar oprogramowania do tego co oferuje konkurencja, podobno bez negatywnego wpływu na działanie kart.Do tej pory sterowniki Intel stworzone z myślą o zaledwie kilku układach były znacznie większe od paczek od AMD i NVIDIA, które na przestrzeni lat w ofercie miały kilkadziesiąt różnych układów.Firma pochwaliła się poprawą kompresji, wskazując, że wcześniejsze "rozdęcie" wynikało przede wszystkim z braku doświadczenia w pakowaniu sterowników dla dedykowanych układów graficznych. Intel całkiem sprawnie dostosowuje się do rynku zdominowanego przez dwóch konkurentów, ale jeszcze trochę czasu minie, zanim w świadomości graczy karty Intela staną się alternatywą dla ich oferty.Intel w najnowszych sterownikach zoptymalizował wydajność pod kątem Diablo 4, które znajduje się obecnie w fazie otwartych testów beta oraz(premiera 28 marca).Intel podał, że poprawił wydajność w Counter-Strike: Global Offensive (DirectX 9), grze będącej piętą Achillesową tych urządzeń. Nie jest jasne, w jaki sposób zmiany w Counter-Strike 2 wpłyną na karty Arc, ale inne gry korzystające z silnika Source 2 zostały zaktualizowane do DirectX 11, więc nie powinno być to problemem.Źródło: mat. własny, Intel