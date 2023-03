Klawisz Print Screen będzie działał w Windows 11 inaczej. Nie każdemu się to spodoba

Microsoft testuje nową funkcję.

Zmiana, która nadal może zostać wycofana

Narzędzie Wycinanie w Windows 11. | Źródło: mat. własneTworzenie wycinków ekranu jest bardzo wygodne, ponieważ takich wycinków już raczej nie trzeba dodatkowo otwierać w programie do edycji obrazów, by jeszcze je przycinać. Zwykłe zrzuty ekranu często wręcz tego wymagają. Mimo to wielu osobom zmiana zachowania klawisza Print Screen może nie przypaść do gustu.Na szczęście dla takich osób Microsoft pozwala przywrócić klasyczne domyślne zachowanie klawisza Print Screen. Wystarczy udać się dosystemowych, następnie do zakładki, a stamtąd do ustawień klawiatury.Oczywiście, jako że zmiana jest testowana na razie dopiero w kanale Dev programu Insider, nie ma jeszcze pewności, czy trafi ona i do stabilnego wydania systemu Windows 11. Poczekamy, zobaczymy. Musimy czekać na oficjalne wieści w tej sprawie.Warto wspomnieć, że istnieje wiele sposobów na wykonanie zrzutu ekranu w systemie Windows 11. Na przykład, korzystanie ze skrótupozwala zapisać zrzut ekranu bezpośrednio do pliku, a skrótzapisuje w schowku zrzut aktywnego okna. Zrzuty ekranu pozwalają wykonywać też wspomniane Narzędzie Wycinanie, aplikacja Xbox Game Bar, a także aplikacje firm trzecich, takie jak SnagIt czy Screenshot X Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva