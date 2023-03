Ace Racer - grafika robi wrażenie, gorzej z jazdą… (recenzja gry)

Ciekawa gra wyścigowa.

Ace Racer – zręcznościowa gra wyścigowa

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 0,79 zł-519,99 zł za element / Android: 4.3 i nowsze

Wśród gier wyścigowych możemy wyróżnić dwie główne kategorie. Z jednej strony mamy tytuły z dobrym odwzorowaniem zasad fizyki i prowadzenia, z drugiej zaś produkcje typowo zręcznościowe, skupione na zabawie.Ace Racer zdecydowanie znajduje się w drugiej grupie. Bierzemy udział w dynamicznych wyścigach pełnych driftu, doładowań nitro, skoków itp. Sporym atutem jest realistyczna oprawa graficzna i współczesne samochody.Wszystko to ujęte zostało w „neonowy" klimat, liczne przerywniki filmowe i mnóstwo opcji zmiany wyglądu zdobytych pojazdów. Do dyspozycji mamy kilka trybów rozgrywki. Sterowanie nie jest przesadnie skomplikowane - przyspieszanie i hamowanie jest zautomatyzowane, skupiamy się na kierowaniu, driftach i korzystaniu z dodatków.Gra jest klasycznym przedstawicielem modelu free to play. Bawić możemy się za darmo, mikropłatności zajrzą głębiej do kieszeni tylko jeśli zależy nam na rozbudowanej personalizacji samochodów czy szybkich postępach.Minusy? Gra stawia na zabawę - szkoda, że nie ma chociaż opcji wyłączenia automatycznej jazdy. Model jazdy i sterowanie nie zachęcają bowiem nieco bardziej doświadczonych graczy. Dla wielu osób odstraszająca może być również intensywna otoczka poza wyścigami.W ogólnym rozrachunku Ace Racer to jednak dobrze wykonana gra z imponującą oprawą graficzną. Po prostu nie jest dla każdego.