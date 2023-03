Skąd tyle hejtu na Windows 11? To świetny system, uwielbiam go

Aktualizacje warte sprawdzenia.

Windows 11 to po prostu fajny system

Windows 11 ma wady, ale który system go nie ma?

Sprawdź Windows 11 za darmo

Jest po prostu schludnie. Czego tu nie lubić? | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKażda przesiadka na nowe oprogramowanie wiąże się z koniecznością zmiany przyzwyczajeń. Bardzo długo nie chciałem instalować "jedenastki", korzystając cały czas z Windows 10. Decyzję o rozpoczęciu przygody z nowym softem podjąłem po pierwszej dużej aktualizacji funkcji Windows 11. I nie żałuję. Nie żałuję jednak także i tego, że odsunąłem decyzję w czasie.Windows 11 to system z ładnym, nowoczesnym interfejsem i całą masą drobnych ulepszeń jakościowych, które nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. Od razu powiem, że podejście Microsoftu do widżetów do mnie nie przemawia, ale funkcje takie jak systemowa wyszukiwarka działają na przykład doskonale. Doskonale wypada też zarządzanie aplikacjami pracującymi w tle, czego nie da się powiedzieć o poprzednich wersjach systemu.Widżety do poprawy. Poza tym, bardzo funkcjonalne Menu Start oraz jeszcze lepsza wyszukiwarka. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWydajność Windows 11 z aktualizacji na aktualizację rosła i w tej kwestii mocno przypomina Windows 7, który radził sobie na przykład z grami dużo lepiej niż Windows 10. Lubię odprężyć się w wirtualnych światach, więc jest to dla mnie bardzo istotne. O ile DirectStorage działa także na Windows 10, to z Auto HDR i DirectX 12 Ultimate gracze skorzystają już tylko na jedenastce.Poza tym, to Windows 11 otrzymuje obecnie wszystkie ciekawe nowinki, jakie wymyśli Microsoft. W swojej pracy korzystam na przykład regularnie z funkcji, umożliwiającej błyskawiczny podział przestrzeni roboczej poprzez przeciąganie okien w odpowiednie układy. Jeśli masz już Windows 11, chwyć okienko, przeciągnij do górnej krawędzi ekranu i sprawdź sam. Nie ma drugiego Windowsa, na którym wielozadaniowa praca była tak wygodna jak na Windows 11.Snap Layouts to doskonała funkcja dla każdego, kto pracuje na komputerze. Pozwala szybko organizować treści na ekranie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJakiś czas temu na Windows 11 zaczęły też działać apki z Androida - dla mnie to przydatna nowość i wydaje mi się, że dla niektórych z Was też taka będzie.Wiele osób nie chce przesiadać się na Windows 11 ze względu na "błędy i bugi". To ciekawe, bo z takowymi boryka się przecież także Windows 10 i starsze wersje systemu. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że Microsoft traktuje Windows 11 priorytetowo i większość niedociągnięć udaje się eliminować ekspresowo za pomocą systemu automatycznych aktualizacji. I tak, pamiętam, że oficjalne wsparcie Windows 10 kończy się dopiero 14 października 2025 roku, ale już teraz wiadomo, że Windows 10 nie otrzyma żadnych istotnych nowych funkcji. Te trafią ekskluzywnie do jedenastki.Aha, no i muszę napisać w tym momencie słynne: " u mnie działa ". Od początku korzystania z Windows 11 nie dotknął mnie chyba żaden istotny błąd, który opisywałem na łamach serwisu Instalki.pl, a którego występowanie w incydentalnych przypadkach potwierdzał Microsoft. System Windows 11 nigdy nie "wysypał się", komputer samoczynnie nie zrestartował, a OS zawsze pracował stabilnie i przewidywalnie.Strach przed Windows 11 jest irracjonalny i wynika z tego, z czego wynikała wcześniej niechęć użytkowników do Windows 98, Windows XP, Windows Vista (no dobra, ten system był FATALNY), Windows 7, Windows 8 i Windows 10 - obawy przed zmianą nawyków.Windows 11 każdy może wypróbować zupełnie za darmo, do czego gorąco zachęcam. Nie taki diabeł straszny, jak niektórzy internauci go malują. Pobierz, zainstaluj, pokorzystaj przez miesiąc, wyrób sobie zdanie. Gwarantuję, że większość testujących nie wróci do poprzedniej wersji OS-u.Windows 11 nie jest systemem darmowym, ale wciąż każdy użytkownik Windows 10 może zainstalować go za darmo . Ba, może nawet przy odrobinie umiejętności ulepszyć Windows 8 i Windows 7 do jedenastki.A jeżeli korzystałeś już z Windows 11 i nie przypadł Ci do gustu, daj innym znać w komentarzu dlaczego.Źródło: mat. własny