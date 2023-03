Instagram już ma mnóstwo reklam, a będzie ich jeszcze więcej

Testy nowych formatów reklam już trwają.

Instagram, czyli platforma głównie dla reklamodawców

„Ludzie przychodzą na Instagrama, by odkrywać nowe marki, produkty lub nadchodzące wydarzenia.”

Nowe reklamy testowane na Instagramie. | Źródło: InstagramKolejne nowe reklamy na Instagramie mają przyjąć formę przypomnień, czylio nadchodzących wydarzeniach czy premierach produktów. Jeśli użytkownik zobaczy w platformie reklamę jakiegoś wydarzenia, będzie mógł w nią kliknąć, by otrzymać powiadomienie przypominające o tym wydarzeniu. Cóż, przynajmniej te reklamy będą opcjonalne.Niestety, z roku na rok Instagram zdaje się stawać coraz mniej przyjazny dla użytkowników. Dlaczego tak się dzieje? Wpis opublikowany na biznesowym blogu Instagrama może wskazywać, gdzie leży problem., czytamy.Nie wiem jak Wy, ale ja wcale nie odwiedzam Instagrama, by poznawać nowe produkty i marki. Odwiedzam go po to, by zobaczyć, jakimi relacjami i zdjęciami dzielą się znajomi, a także by obejrzeć kilka krótkich filmików chociażby o fryzjerskich trikach, które mnie, osobie z długimi włosami, czasem się po prostu przydają.Innymi słowy, Meta może nie rozumieć, w jakim celu użytkownicy korzystają z Instagrama i czego od niego oczekują. Wygląda też na to, że zamiast na potrzebach użytkowników Meta skupia się na potrzebach reklamodawców.Źródło: Instagram , fot. tyt. Unsplash/Solen Feyissa