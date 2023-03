Zainstalowałem Operę i nie żałuję. Nowa aktualizacja przeglądarki jest doskonała

Aktualizacje warte sprawdzenia.

Opera i Opera GX z sztuczną inteligencją

"AIGC to milowy krok jeżeli chodzi o surfowanie po sieci. Naszym celem jest wykorzystanie tych technologii, aby zapewnić naszym użytkownikom nowe supermoce przeglądania – na nowo definiując to jak się uczą, tworzą czy dowiadują się czegoś w sieci"

Opera i Opera GX - pobieranie

Opera to przeglądarka internetowa rozwijana od 1996 roku i narzędzie cieszące się pewnym zainteresowaniem ze strony zaawansowanych użytkowników komputerów. Jej popularność wciąż jest niewielka na tle wyników osiąganych przez Google Chrome Microsoft Edge , jednak warto dać jej szansę i sprawdzać cyklicznie nowości, bowiem twórcy co rusz implementują w swojej aplikacji interesujące nowości. Najnowsze aktualizacje przeglądarki Opera oraz dedykowanej graczom Opera GX to garść nowych funkcji w tym obecność generatywnej sztucznej inteligencji.Twórcy przeglądarki Opera zapowiedzieli, że najnowsza, dostępna już aktualizacja przeglądarek internetowych Opera i Opera GX, zawiera nowe funkcje sztucznej inteligencji. Od teraz w obu programach dostępne sąoraz popularne usługi oparte na GPT:oraz. O ile o odrabiającym zadania domowe i zdolnym do innych ciekawych interakcji ChatGPT słyszał już każdy, a ChatSonic jest po prostu jego alternatywą, to grzech nie poświęcić nieco uwagi AI Prompts.AI Prompts dostępna bezpośrednio z paska adresowego lub zaznaczenia elementu tekstowego na dowolnej stronie internetowej pozwala szybko skracać lub streszczać artykuły, generować tweety lub prosić o dodatkowe informacje na podstawie zaznaczonego tekstu. Zależna od kontekstu funkcja ma ewoluować wraz z kolejnymi aktualizacjami i dodawaniem przez Operę kolejnych funkcji.- mówi Joanna Czajka, Product Director w Operze.ChatGPT i ChatSonic dostępne są z kolei w pasku bocznym przeglądarki. Da się je wykorzystywać do tych samych oraz wielu innych zastosowań. Jak to chatboty, mogą pomagać z tłumaczeniami, pisać opowiadania, wchodzić w dialogi, odpowiadać na zapytania, a ChatSonic może nawet generować obrazy.Nowości są bardzo funkcjonalne i z tego tytułu naprawdę gorąco polecam każdemu sprawdzić najnowsze wydania obu apek. Pobierzesz je za pośrednictwem poniższych odnośników.Źródło: Opera