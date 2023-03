Marcowa aktualizacja Windows 10 to utrapienie. Lista problemów jest długa

Centrum Opinii i Reddit pełne głosów krytyki.

Problemy z Windows 10 KB5023696

Jak odinstalować aktualizację Windows 10?

Marcowe aktualizacje zbiorcze dla systemów Windows 11 i Windows 10 zostały udostępnione w ramach cyklu Patch Tuesday w drugi wtorek tego miesiąca, 14 marca. Automatycznie instalujące się na komputerach poprawki zgodnie z tradycją oprócz wielu usprawnień przyniosły też problemy. Opisywaliśmy je już w przypadku łatki KB5023706 dla Windows 11. Wygląda na to, że również patch KB5023696 dla Windows 10 nie jest idealny. Ba, wydaje się mniej dopracowany niż ten stworzony z myślą o najnowszej wersji OS-u.Microsoft opublikował aktualizację Windows 10 KB5023696 dla wersji 22H2 oraz starszych z poprawkami zabezpieczeń i innymi ulepszeniami. To obowiązkowa aktualizacja zabezpieczeń, która jest pobierana i instalowana automatycznie. Można ją opóźnić, co było warto zrobić i tym razem. Jeśli nie zdecydowałeś się na ten krok, zapewne masz już ją na swoim komputerze.Internauci skarżą się na problemy z wydajnością, występowaniem niebieskiego ekranu śmierci ( BSOD ) w trakcie lub po instalacji i innymi usterkami. Jeden z użytkowników Reddita twierdzi na przykład, że problemy z wydajnością da się... usłyszeć. Wszystko za sprawą wzrostu obciążenia procesora - wentylatory w jego komputerze Dell 5490 AIO zaczęły działać z większą prędkością obrotową. Wydaje się to jednak odosobnionym przypadkiem.Pośród najczęściej występujących błędów przewijają się te o kodach: 0x800f081f, 0x800f0984, 0x800f0922.Jeżeli doświadczasz jakichkolwiek bugów, odinstaluj aktualizację.. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".. Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".. Kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji", a później "Odinstaluj aktualizacje".. Z listy wybierz KB5023696 i kliknij przycisk "Odinstaluj".Źródło: Reddit, Centrum Opinii