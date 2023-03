WhatsApp z kluczową nowością. Użytkownicy będą wniebowzięci

Ucieszy się wiele osób.



WhatsApp już niedługo wzbogaci się o istotną funkcję kontroli i bezpieczeństwa. Spodoba się ona przede wszystkim administratorom grup, którzy teraz jeszcze łatwiej zapanują nad tym, kto może do nich dołączyć. Użytkownicy przy okazji podejrzą czy któryś znajomy także zdecydował się na zostanie członkiem danego kanału, co ma docelowo „umocnić relacje” pomiędzy internautami. Przyjrzyjmy się nowościom nieco bliżej, gdyż prezentują się dosyć interesująco.





WhatsApp z wyczekiwaną przez administratorów nowością



WhatsApp od pewnego czasu skupia się na funkcjach poprawiających wrażenia płynące z kontaktu pomiędzy liczniejszymi zbiorami osób. Jako przykład należy tu podać chociażby system Społeczności oferujący możliwość tworzenia bardziej zorganizowanych grup dyskusyjnych, np. angażujących mieszkańców tego samego osiedla czy szkoły. Wszystko to obudowane jest kontrolą administratorów, opcją kreowania podgrup, połączeń głosowych dla maksymalnie 32 internautów czy szyfrowaniem end-to-end.



Wygląda na to, że twórcy komunikatora nadal chcą skupiać się na rozwoju tego typu udogodnień. Ogłoszono bowiem debiut dosyć prostego narzędzia dającego administratorom grup możliwość jeszcze szybszego zdecydowania o tym, kto może zostać członkiem ich grupy. Wszystkie prośby o dołączenie pojawiać się będą teraz w jednym miejscu i proces zatwierdzania/odrzucania kandydatury odbędzie się z poziomu tej sekcji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Brzmi prosto, prawda?





Źródło: WhatsApp



To bardzo dobra wiadomość szczególnie dla osób zarządzających większymi grupami. Jak możemy wyczytać ze specjalnego oświadczenia wysłanego przez Marka Zuckerberga:



W zeszłym roku wprowadziliśmy Społeczności, aby pomóc ludziom jak najlepiej wykorzystać ich grupy na WhatsApp. Od momentu ich uruchomienia, chcieliśmy zbudować jeszcze więcej narzędzi zarówno dla administratorów, jak i użytkowników. Jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić kilka zmian do istniejących już rozwiązań, aby grupy były bardziej zarządzane dla administratorów i łatwiejsze w nawigacji dla wszystkich członków.



Oprócz wyżej wspomnianego ułatwienia dla administratorów możemy liczyć na opcję wyszukania nazwy kontaktu w celu sprawdzenia, czy konkretny użytkownik dzieli z nami jakieś grupy. Dzięki temu można w łatwiejszy sposób nawiązać relację albo upewnić się np. co do nazwy konkretnego zgromadzenia. Zniknie także konieczność przeglądania listy członków grupy tylko po to, by sprawdzić czy nasz znajomy też tam jest. To spore ułatwienie.



Wyżej opisane nowości pojawią się u wszystkich użytkowników w przeciągu najbliższych kilku tygodni – są bowiem udostępniane seriami. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



