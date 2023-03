Gadu-Gadu powraca i szuka inwestorów wśród użytkowników

Zostań udziałowcem Gadu-Gadu.

Zostań udziałowcem Gadu-Gadu

"Komunikator wymaga stałego podążania za zmianami technologicznymi. Fundusze pozyskane z crowdfundingu planujemy przeznaczyć na przygotowanie nowej technologii, w tym m.in. rozmów audio-wideo na wszystkich wersjach GG oraz szyfrowania end-2-end"

"Serwery Gadu-Gadu znajdują się w Polsce, tutaj posiadamy siedzibę, tu płacimy podatki"

"Nasze plany sięgają jednak daleko poza granice. Już teraz oferujemy wersję angielską komunikatora pod adresem ggapp.com".

Kim jest ekipa z Fintecom?

Polski komunikator internetowy Gadu-Gadu niewątpliwie ma już najlepsze lata za sobą, ale nie oznacza to wcale, że jego obecni właściciele nie szukają sposobów na rozpalenie na nowo jego popularności. Dziś, w pierwszy dzień wiosny, zapowiedziano akcję crowdfundingową, na mocy której każdy z Was może stać się współwłaścicielem kultowej marki. "Rozpalmy Gadu-Gadu" - pod takim hasłem rozpoczęła się zapowiadająca finansowanie społecznościowe najpopularniejszego polskiego komunikatora.Spółka Fintecom, właściciel GG, ma nowy pomysł na model biznesowy. Chce pozyskać bliżej nieokreśloną kwotę pieniędzy od polskim internautów na rozwój swoich pomysłów. "Komunikator docelowo ma być nie tylko centrum prostej, bezpiecznej komunikacji, ale także aplikacją społecznościową z wieloma nowymi funkcjonalnościami, w tym narzędziem do szybkich płatności" - czytamy w komunikacie prasowym.Pod adresem internetowym gg.emiteo.pl każdy może zadeklarować kwotę, jaką chciałby zainwestować w GG. To swojego rodzaju badanie rynku, w którym można podać swój e-mail, na który w odpowiednim czasie przesłana zostanie informacja o terminie zapisów na zakup udziałów.– zapowiada Romuald Remus, wiceprezes Fintecom Sp. z o.o.– dodaje Agnieszka Remus, prezes spółki Fintecom.Obecnie Fintecom zarabia na komunikatorze dzięki reklamom oraz GG Premium . W 2022 roku szacunkowe przychody spółki, także z usług finansowych, wyniosły blisko 4 mln złotych.Skusicie się na taką inwestycję?Obecnie w Gadu-Gadu loguje się około 500 tysięcy użytkowników miesięcznie, korzystających z wersji mobilnej apki i tej na komputer. Obie możecie pobrać poniżej.Fintecom to operator znany wcześniej pod marką England.pl, oferujący przelewy międzynarodowe i posiadający status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).Źródło: GG