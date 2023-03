Steam wprowadzi nowość, na którą gracze czekają od lat

Wiele osób na pewno się ucieszy.



Steam planuje udostępnić funkcję pozwalającą na tworzenie „notatek z gier”, która sprawdzi się chociażby w przypadku produkcji zawierającej mechaniki strategiczne bądź logiczne. Użytkownicy nie będą musieli tym samym przełączać się pomiędzy oknami (albo wyciągać kartki papieru) by zapisać coś istotnego. Prośby o implementację takiego rozwiązania przewijają się w postach internautów od co najmniej kilku lat. Czyżby postanowiono w końcu ich wysłuchać?





System notatek w grach nadchodzi do Steama



Część z osób czytających ten wpis zapewne doskonale pamięta grube papierowe instrukcje do gier wyposażone w kilka wolnych stron przeznaczonych na „notatki”. Osobiście nigdy tego nie zapomnę, bo trudno wyprzeć z pamięci zapisywanie kodu do zamkniętej skrzyni znajdującej się w kanałach w Gothicu 2. Jeśli macie podobne historie, to możecie podzielić się nimi w komentarzach – zwłaszcza że niedługo doczekamy się debiutu nieco bardziej nowocześniejszego miejsca do spisywania takich przydatnych ściąg.



Pavel Djundik, twórca popularnej platformy SteamDB, poinformował na Twitterze o swoim najnowszym odkryciu. Okazuje się, że kod usługi Steam został wzbogacony o kilka linijek tekstu sugerujących trwające prace nad systemem „notatek w grach”. Nie wiadomo do końca jak on będzie się prezentował – wiadomo tylko, że Valve prowadzi jego wewnętrzne testy. Wszystko inne pozostaje w sferze domysłów i oczekiwań społeczności.



Te są dosyć wysokie, gdyż już w 2018 roku użytkownicy prosili o wprowadzenie tego typu rozwiązania. Chcieli bowiem otrzymać możliwość robienia notatek bezpośrednio na Steamie, by potem szybko uzyskać do nich dostęp podczas zabawy w konkretną produkcję – a wszystko to bez obawy o utratę np. fizycznych zapisków i czasu na ich znalezienie. Nie da się ukryć, że taka funkcja ułatwiłaby życie wielu internautom, zwłaszcza tym lubiącym zagadki logiczne bądź tytuły wymagające strategicznego myślenia.





Valve is working on a "game notes" system, which will be available in the Steam library, and on the web. pic.twitter.com/xO4enKCN4K — Pavel Djundik (@thexpaw) March 17, 2023

Gracze domagają się notatek, więc zapewne Valve prędzej czy później postanowi je na swoją platformę wprowadzić. Po odkryciu wzmianek w kodzie stało się to jeszcze bardziej prawdopodobnym scenariuszem – w temacie poświęconym notatkom wciąż wypowiadają się użytkownicy skarżący się na konieczność spisywania wielu rzeczy podczas np. grania w gry z gatunku roguelike. Oczywiście można to robić w notatniku, lecz potrzeba do tego drugiego monitora albo ciągłego używania kombinacji Alt + Tab, co jest bardzo niewygodne.



Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i liczyć na to, że już wkrótce doczekamy się informacji na temat nowości bezpośrednio od twórców Steama. Co ciekawe, pracują oni także nad specjalną stroną z powiadomieniami, która ma sprawić, by gracze byli jeszcze skuteczniej informowani o promocjach czy aktualizacjach w ich ulubionych tytułach.



Źródło: Twitter