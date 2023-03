Microsoft uprzykrza użytkowanie Windows 11, ale mamy proste rozwiązanie

A nawet dwa proste rozwiązania.

Windows 11 począwszy od lutowej aktualizacji zaczął wyświetlać nowy znak wodny . Pewne grono użytkowników najnowszej wersji systemu operacyjnego Microsoftu zauważyło, że w prawym dolnym rogu ekranu, także nad aplikacjami, widnieje napis. Taki znak wodny zagości na każdym komputerze nie spełniającym minimalnych wymagań systemu Windows 11 Skuteczny sposób na usunięcie znaku wodnego opisywałem już z końcem lutego , ale teraz Microsoft w geście dobroci udostępnił metodę oficjalną, nie zakładającą wykorzystania edytora rejestru systemowego.Jak zapewne wiecie, system Windows 11 ma dość specyficzne wymagania, dotyczące między innymi obecności modułu(Trusted Platform Module), dostatecznie nowego procesora i nie tylko. System Windows 11 da się zainstalować na nieobsługiwanym sprzęcie, ale Microsoft do tego zniechęca - od niedawna także irytującym znakiem wodnym. Oto, jak się go pozbyć.Microsoft w nowym dokumencie o nazwieopisuje metodę usunięcia znaku wodnego. Dotyczy ona osób korzystających z Windows 11 w wersjach Pro i Enterprise. Da się to zrobić z poziomu zasad grupy.Aby edytować zasady grupy i wyłączyć znak wodny dotyczący minimalnych wymagań systemowych, wykonaj następujące czynności:Otwórz okno Wyszukiwanie poprzez kombinację klawiszylub klikając ikonę na pasku zadań obokW pasku wyszukiwania wpisz, a następnie kliknij wPrzejdź do->->->

Minimalne wymagania Windows 11

W zasady grupy, kliknij pozycję Włączone. Jeśli to ustawienie zasad jest włączone, komunikaty o minimalnych wymaganiach systemowych nie są wyświetlane na pulpicie ani w obszarze Ustawienia.Jeżeli nie jesteś użytkownikiem tych wersji systemu, skorzystaj z metody z wykorzystaniem edytora rejestru.Otwórz Edytor rejestru, wpisując Regedit w polu wyszukiwania Windows 11.Po lewej stronie otwórz drzewo, a następnie przewiń w dół do Panelu sterowania (Control Panel).Kliknij lewym przyciskiem myszy na wpisW oknie po prawej kliknij na wpis SV2 i wybierz Modyfikuj.Zmień wartość DWORD SV2 z 1 na 0.Zapisz zmiany.Uruchom ponownie komputer. Minimalne wymagania Windows 11 są przedmiotem wielu kontrowersji. System działa doskonale również na procesorach starszych od Intel Core 8. generacji lub AMD Ryzen 2000, ale mimo to Microsoft zdecydował się ich nie wspierać. Powód? Oficjalny to kwestie związane z bezpieczeństwem.Źródło: mat. własny via Microsoft