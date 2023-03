Nowa aktualizacja Windows 10 to kolejne reklamy. Na niektóre jest sposób

Zobacz, jak wyłączyć reklamy w Windows 10.

Coraz więcej uwagi poświęcamy na łamach naszego serwisu najnowszej wersji systemu operacyjnego Microsoftu. Nie zapominamy jednak o tym, że nie Windows 11 , a Windows 10 jest wciąż najpopularniejszym OS-em stworzonym przez giganta z Redmond. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o nowej, marcowej aktualizacji Windows 10, która wprowadziła do systemu kolejne reklamy.Kolejne pełnoekranowe reklamy w Windows 10 . Tym razem nie nakłaniają one do zaktualizowania oprogramowania do Windows 11, ale zachwalają garść produktów i usług Microsoftu. Wyświetlają się one po zainstalowaniu aktualizacji marcowej Windows 10 o numerzei zachęcają do wykorzystania pełni potencjału drzemiącego w OS-ie.

W Windows 10 po staremu

Jak wyłączyć reklamy w Windows 10?

Plansza z reklamami w Windows 10. | Źrodło: Windows LatestJak widać na powyższym zrzucie ekranu, użytkownik zachęcany jest do skonfigurowania usługi Windows Hello, korzystania z dysku OneDrive , połączenia komputera z telefonem poprzez aplikację Łącze z telefonem oraz opłacenia pakietu Office 365, znanego też jako Microsoft 365 . W przypadku tego ostatniego konsumenci są kuszeni bezpłatnym, 30-dniowym okresem próbnym.Reklama wygląda dokładnie jak ekran(ang. Out Of the Box Experience), prezentowane od razu po zainstalowaniu systemu. Wyświetla się ona nierzadko w najmniej spodziewanych momentach, co doskonale obrazu zdjęcie udostępnione przez serwis Windows Latest i pokazujące planszę wyświetloną na jednym z monitorów w restauracji.Reklamy w Windows 10 paraliżują niektóre wyświetlacze w przestrzeni publicznej. | Źrodło: Windows LatestReklamy tego rodzaju pojawiły się w Windows 10 jeszcze w. Wydaje się, że użytkownicy zdołali się już do nich przyzwyczaić, a skoro krytyka tego rozwiązania nie była powszechna, Microsoft nadal je stosuje. Najgorszym jest fakt, iż po zlekceważeniu reklamy, ta wyświetli się ponownie za kilka dni.Z jednej strony zachwalanie swoich produktów w obrębie swojego systemu operacyjnego nie powinno dziwić. Z drugiej strony, osoby płacące niemałe pieniądze za oprogramowanie Microsoftu wolałyby zapewne, aby producent nie prezentował ich z taką częstotliwością.Niektóre treści reklamowe w Windows 10 da się dość łatwo wyłączyć. Wystarczy przejść do->a następnie w sekcjiodznaczyć pole obok pozycjiŹródło: Windows Latest