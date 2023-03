Mapy Google ze świetną niespodzianką dla fanów Formuły 1

Wirtualna przechadzka po McLaren Technology Centre.



Mapy Google oferują teraz możliwość odbycia wirtualnego spaceru po McLaren Technology Centre, miejscu bez wątpienia dobrze znanym wszystkim fanom F1 i brytyjskiego zespołu wyścigowego. Udostępnione za pośrednictwem trybu Street View zdjęcia ukazują najważniejsze i najbardziej reprezentatywne miejsca znajdujące się na terenie siedziby firmy. Co trzeba zrobić, by skorzystać z dostępnej od niedawna nowości?





Odwiedź Mapy Google jeśli uwielbiasz Formułę 1



Niemalże rok temu byliśmy świadkami nawiązania współpracy pomiędzy holdingiem McLaren Group a koncernem Google, wskutek czego na samochodach wyprodukowanych przez Brytyjczyków widnieje chociażby logo Androida oraz Chrome. Jak się okazuje, umowa nie została rozwiązana i regularnie możemy obserwować kolejne jej owoce – także te wirtualne. Jeśli więc interesujesz się wyścigami F1, to koniecznie przeczytaj dalszą część wpisu.



Mapy Google udostępniły opcję przechadzki po McLaren Technology Centre, czyli siedzibie wyżej wspomnianego kolektywu. Na ogromnym terenie (500 000 metrów kwadratowych) znajdują się liczne laboratoria, pomieszczenia testowe i produkcyjne, a także oddziały spółek zależnych. Raczej mało która osoba z zewnątrz ma okazję przejść się po tym modernistycznym budynku, więc wirtualna podróż brzmi jeszcze bardziej intrygująco. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że zamieszczone zdjęcia wykonał Oscar Piastri, profesjonalny kierowca Formuły 1 – na Twitterze usługi znajdziemy nawet post ukazujący proces realizacji tego przedsięwzięcia.



Okej, ale co trzeba zrobić, by skorzystać z opisanej możliwości? Jest to bardzo proste – można odnaleźć McLaren Technology Centre na własną rękę i przenieść tam ikonę Street View, bądź po prostu kliknąć w bezpośredni odnośnik, który automatycznie teleportuje nas do tego miejsca. Wtedy też pozostaje eksploracja budynku oraz spoglądanie na supersamochody. Słabo by było jednak tylko na nie patrzeć bez możliwości jakiejkolwiek interakcji, prawda?





the driver the course pic.twitter.com/zjCQvYiohY — Google Maps (@googlemaps) March 7, 2023

Większość aut została stosownie oznaczona i kliknięcie w nie skutkuje wyświetleniem specjalnego panelu bocznego, gdzie możemy zapoznać się z historią oraz szczegółami pojazdu – zarówno jeśli chodzi o rok produkcji czy liczbę wygranych wyścigów. Na samym dole widnieje także przycisk „Wyświetl więcej” skierowany do osób chcących dowiedzieć się jeszcze więcej. Minusem jest jednak dostępność tekstu wyłącznie w języku angielskim.



Mówimy o ciekawym dodatku do Map Google, którzy rzecz jasna zainteresuje tylko wybraną grupę osób. Jeśli więc interesujesz się Formułą 1, to czym prędzej ruszaj eksplorować McLaren Technology Centre i przy okazji miej nadzieję, że wkrótce współpraca z Google zostanie poszerzona o kolejne tego typu drobnostki.



