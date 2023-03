Microsoft chce dać Wam większą kontrolę nad Windows 11

Kolejne opcje personalizacji.

Nowe opcje personalizacji Windows 11

Microsoft słynie z tego, że lubi przymuszać użytkowników systemu Windows do korzystania z własnych produktów. Gigant robi to w zasadzie na każdym kroku a przykładów naprawdę nie trzeba szukać daleko. Powracający po odinstalowaniu niczym wirus OneDrive, czy też wciskana na każdym kroku przeglądarka internetowa Edge to tylko jedne z wielu takich aplikacji. Okazuje się, że firma chce nieco zluzować swoje podejście, a przynajmniej sprawia się dawać takie wrażenie. Kolejne aktualizacje Windows 11 mają uczynić OS mocniej personalizowalnym.Firma chce, aby system Windows 11 był bardziej zorientowany na użytkownika i przyjazny dla jego prywatności. Zwłaszcza ta druga z deklaracji brzmi zabawnie w kontekście niedawnych oskarżeń, przyrównujących Windows 11 do spyware . Tak czy inaczej, Microsoft chce, aby użytkownicy mogli jeszcze swobodnie decydować o tym, z jakich programów korzystają domyślnie oraz jakie elementy przypinają do paska zadań.W przypadku ustawień domyślnych Microsoft wprowadzi nowy identyfikator URI dla plików w postaci precyzyjnego linku do menu Ustawienia. Tam użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio do odpowiedniej opcji pozwalającej zmienić mu aplikację domyślną dla precyzyjnie tej akcji, którą chciał wykonać. To rozszerzenie istniejącego schematu ms-settings: URI.