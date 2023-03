Nowa aktualizacja Windows 11 powoduje problemy. Ich lista jest długa

Mamy proste rozwiązanie.

Błędy w Windows 11 KB5023706

"Kopiowanie dużych plików o rozmiarze kilku lub więcej gigabajtów (GB) może zająć więcej czasu niż się tego oczekuje w Windows 11, wersja 22H2. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie tego problemu podczas kopiowania plików do systemu Windows 11, wersja 22H2 z udziału sieciowego za pośrednictwem bloku komunikatów serwera (SMB), ale może to mieć również wpływ na lokalną kopię plików. Problem ten prawdopodobnie nie dotyczy urządzeń z systemem Windows używanych przez konsumentów w domach lub małych biurach".

Najnowsza aktualizacja dla systemu Windows 11 22H2 o nazwie kodowej Moment 2 i oznaczeniu KB5023706 została powszechnie udostępniona w drugi wtorek tego miesiąca, czyli 14 marca. Chętni mogli pobierać ją od początku miesiąca jako łatkę opcjonalną. Ja zacząłem z niej korzystać szybciej, ale nie dopatrzyłem się żadnych niedociągnięć. Niestety, wygląda na to, że Windows 11 Moment 2 jest patchem mocno niedopracowanym.Aktualizacja KB5023706 dla systemu Windows 11 22H2, o nazwie kodowej Moment 2, wprowadziła wiele ulepszeń funkcji, drobnych poprawek i kilka innych pomniejszych nowości do oprogramowania Microsoftu. Novum stanowi m.in. pasek wyszukiwania w Menedżerze zadań i usprawniony pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletów. Nie wszystko działa jednak idealnie, co pokazują komentarze sfrustrowanych użytkowników OS-u.Najważniejszym problemem wynikającym z aktualizacji jest jej wpływ na niektóre dyski SSD. Niektórzy donoszą, że prędkości odczytu i zapisu danych spadły nawet o połowę. Jeden z internautów twierdzi na przykład, że aktualizacja wydłużyła dwukrotnie czas rozruchu systemu na dysku SSD Adata XPG SX8200 Pro 1 TB znajdującym się w laptopie. Problem może być ograniczony do tego modelu dysku, bowiem na Reddicie pojawił się już więcej niż jeden głos krytyki w oparciu właśnie o ten sprzęt.Zanim powiecie: "wymyślają!", nadmienię, że firma z Redmond potwierdziła już, że usterka występuje. Microsoft podał w komunikacie, że spadek wydajności dysków SSD stanowi jeden ze znanych problemów związanych z aktualizacją.