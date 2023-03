Kung Fu Z - bijatyka idealna na odstresowanie (recenzja gry)

Szalony tytuł zręcznościowy.

Kung Fu Z – zwariowana bijatyka w stylu retro

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-424,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Proste bijatyki właściwie od zawsze cieszyły się popularnością graczy. Nic dziwnego - łatwe w obsłudze sterowanie, stale rosnący poziom trudności i możliwość wyżycia się po stresującym dniu to przepis na udany tytuł. Nie inaczej jest w przypadku grania na smartfonach.Kung Fu Z tylko to potwierdza. Mamy tu do czynienia z bijatyką w stylu retro. Wcielamy się w tytułowego amatora sztuk walki i mierzymy się z apokalipsą zombie.Sterowanie sprowadza się do uderzania palcem w ekran po lewej lub prawej stronie i ewentualnego wybierania przycisków z atakami specjalnymi. Sama walka odbywa się częściowo automatycznie, ale nie sprawia to, że gracz się nudzi. Wręcz przeciwnie.Gra oferuje ambitne tempo i poziom trudności. Nieustannie mierzymy się z coraz większą falą wrogów, nie brakuje też walk z bossami. Osiąganie dobrych wyników wymaga naprawdę gęstego uderzania palcem w ekran, aby przyspieszyć atak. Samo w sobie uderzanie na ślepo również nie zapewni płynnego przechodzenia poziomów. Musimy dbać o rozwój umiejętności naszej postaci i stosować zdobyte dodatki. Wszystko to sprawia, że gra naprawdę wciąga i pozwala rozładować stres.Tytuł nie męczy reklamami. Pojawiają się oczywiście mikropłatności, ale nie są niezbędne do gry.Minusy? Interfejs miejscami mógłby być bardziej czytelny i dopasowany do ekranu smartfona, ale to już czepianie się.W ogólnym rozrachunku Kung Fu Z to naprawdę udana gra dla każdego. Łatwo zrozumieć zasady zabawy, a trudno wygrywać kolejne poziomy. Idealne połączenie.