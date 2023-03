Nowa wersja aplikacji NVIDIA Canvas już jest. Uczyni z Ciebie malarza

Wypróbuj koniecznie.

NVIDIA Canvas 1.4

"Tryb panoramiczny pozwala na tworzenie krajobrazów, które można następnie wykorzystać w trakcie swojej pracy w środowisku 3D. Od teraz graficy mogą dodawać wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy do swojej pracy tak, aby każda kolejna iteracja powstawała szybciej i sprawniej. Dla przykładu, Dan „Greenskull” Hamill stworzył krajobraz oceanicznego wybrzeża, z fauną, florą, wzgórzami, plażą, ciemnym i zachmurzonym niebem używając zaledwie kilku ruchów myszką. Wszystko odbyło się sprawnie dzięki wsparciu karty graficznej GeForce RTX 4090"

Pamiętacie może wpis Ani o tym, że sztuczna inteligencja Midjourney zrobiła z niej artystkę ? Istnieje kilka podobnych rozwiązań, które Wasze bazgroły zamienią w często fotorealistyczne obrazy. Jednym z darmowych narzędzi jest NVIDIA Canvas . Aplikacja ta właśnie doczekała się nowej aktualizacji oznaczonej numerem 1.4.W sieci ukazała się już najnowsza wersja bezpłatnej aplikacji NVIDIA Canvas 1.4, którą pobierzecie oczywiście z poziomu naszego repozytorium plików. Canvas to program wykorzystujący sztuczną inteligencję do pomocy artystom w zmienianiu ich prostych rysunków w realistyczne krajobrazy. To działa.Do omawianej aplikacji wraz z najnowszą poprawką dodano tryb panoramiczny. Został on po raz pierwszy zaprezentowany na targach CES 2023 w Las Vegas. Jego możliwości zaprezentował artysta 3D Dana „Greenskull” Hammila.- czytamy w informacji prasowej.Następnie Hamill zaimplementował wyniki swojej pracy w grze, którą tworzy w Unreal Engine 5 . Takie rozwiązanie jest wręcz stworzone dla twórców gier indie, którzy potrzebują natychmiastowych efektów bez ponoszenia wysokich kosztów. Tak przygotowaną i zaimportowaną scenę można również wykorzystać do tworzenia filmów.Zachęcamy do wypróbowania aplikacji absolutnie każdego użytkownika karty NVIDIA GeForce RTX z duszą artysty. Warto.Źródło: NVIDIA