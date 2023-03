To domyślne ustawienie Windows 11 obniża wydajność w grach o 10 procent

Sprawdź, jak je wyłączyć.

Szybko po premierze systemu Windows 11 okazało się, że posiada on pewną poprawiającą bezpieczeństwo funkcję, która wpływa negatywnie na wydajność komputerów w grach. Mowa o funkcji VBS (ang.), czyli zabezpieczeniach opartych na wizualizacji. Na szczęście jest to funkcja, którą można łatwo wyłączyć, na co też wielu użytkowników się zdecydowało.Jeśli do tych użytkowników należałeś, wiedz, że prawdopodobnie musisz wyłączyć tę opcję ponownie. Serwisodkrył bowiem, że jedna z aktualizacji wydanych w ciągu kilku ostatnich miesięcy automatycznie włączyła ją prawdopodobnie na wszystkich komputerach z systemem Windows 11.VBS to na komputerach z systemem Windows 11 (od jakiegoś czasu też z Windows 10 ) dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Odpowiada ona za stworzenie izolowanego podsystemu, który ma brać udział w zapobieganiu atakom komputera przez złośliwe oprogramowanie. Wykorzystuje też funkcje takie jak(ang.), która zdaniem niektórych jest prawdziwym winowajcą spadków wydajności.Przydatność VBS i HVCI była tematem gorącej debaty. Oczywiście, raczej nie powinno się wyłączać tych opcji na komputerach biurowych czy korporacyjnych. Jeśli zaś chodzi o komputery domowe, a zwłaszcza te, które mają pojedynczego użytkownika, wyłączenie ich może nie być zbyt dobrym pomysłem. Każdy sam musi jednak zdecydować, czy zależy mu na dodatkowej warstwie ochrony, czy na większej wydajności.Jak bardzo VBS wpływa na liczbę FPS w grach? To zależy od samej gry. Testy przeprowadzone przez Tom’s Hardware pokazały, że w niektórych tytułach VBS w ogóle nie obniża wydajności komputera, a w niektórych obniża nawet o…Podczas testów największego spadku wydajności ze strony VBS, czyli średnio 10-procentowego spadku, doświadczył. Spore spadki liczby klatek na sekundę występowały też w grachi nie tylko.Warto wspomnieć, że największy wpływ VBS miał na liczbę FPS przy rozgrywce w 1080p. Wpływ ten mocno spadał przy rozdzielczości 4K. Sugeruje to, że problem jest pośrednio powiązany z wąskim gardłem procesora.Na szczęście, VBS można na komputerze z Windows 10 i Windows 11 bardzo szybko wyłączyć. Wystarczy że wykonasz poniższe kroki.. Otwórz. Przejdź do zakładkii kliknij w pasek z napisem. Kliknij w baner z napisem. W oknie Zabezpieczeń Windows kliknij na. Kliknij w napis. Kliknij w suwak pod opcją Integralność pamięci, aby przełączyć go do pozycji