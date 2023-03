Wiedźmin za darmo w Żabce. Potrzebujesz tej aplikacji

Zobacz, jak odebrać.

Wiedźmin w Żabce. Potrzebna apka Żappka

"Współpraca między GAMIVO a Żabką ma charakter długoterminowy. Bardzo nas cieszy, że rozpoczęliśmy już trzecią wspólną akcję marketingową i jesteśmy przekonani, że także tym razem przyniesie ona korzyści obu stronom. Zadowoleni będą również gracze, którzy mogą odebrać w aplikacji Żappka grę Wiedźmin, czyli tytuł, od którego zaczęła się wielka kariera Geralta w świecie gier. CD Projekt Red zapowiedział remake tej produkcji, więc gracze dostają idealną okazję, żeby oczekiwanie na nową wersję umilić sobie, przechodząc oryginał"

Ilekroć ktokolwiek pisze w sieci, że którąś z gier z kultowej serii Wiedźmin można odebrać gdzieś za darmo, niewielka, acz bardzo głośna grupa internautów, komentuje, że "wszyscy już mają wszystkie części Wiedźmina". Otóż nie, nie mają. Dlatego właśnie dziś przekazuję Wam z radością, że pierwszą odsłonę wirtualnej wersji przygódrozdaje Żabka. No, może nie do końca "rozdaje", ale po kolei.Żabka po raz kolejny puszcza oko w stronę młodych konsumentów, zachęcając ich do zainstalowania i korzystania z aplikacji mobilnej Żappka . W zamian za zakupy w Żabce użytkownicy zbierają w niej punkty, tak zwane Żappsy, które można później wymieniać na nagrody. I tym razem w zamian za zaledwie 500 Żappsów da się odebrać gręCo ważne, na chętnych czeka tylko 5 tysięcy kopii gry, więc warto się pospieszyć. W pierwszego Wiedźmina warto zagrać nawet po latach - ze względu na świetną fabułę, dialogi i wciągającą rozgrywkę. To pozycja obowiązkowa nie tylko zapalonych graczy, ale też miłośników twórczości Andrzeja Sapkowskiego i osób pragnących się po prostu zrelaksować po pracy.To kolejna akcja firm Żabka i GAMIVO.com po tej z kwietnia 2022 roku. Z GAMIVO.com pod koniec 2022 roku korzystało ok. 4,5 miliona użytkowników. To kolejna platforma dystrybucji cyfrowej gier i programów. Z platformy korzystają głównie użytkownicy z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych.– komentuje Bartłomiej Skarbiński, CMO GAMIVO.Źródło: Żabka