Przez przypadek ukradł Teslę Model 3. Prawdopodobnie umożliwiła mu to aplikacja

Tego jeszcze nie było.

Niezamierzona kradzież

We wtorek 7 marca pewien mieszkaniec– wsiadł do samochodu, który miał być jego. Następnie udał się w trasę, by odebrać swoje dzieci ze szkoły. W trakcie jazdy Randev zdał sobie jednak sprawę z tego, że auto, które prowadzi, wcale nie należy do niego. Okazało się, że mężczyzna przez przypadek… ukradł Teslę zupełnie innej osoby. Jak do tego doszło? Wygląda na to, że pozwoliła mu na to aplikacja Tesli.Rajesh Randev jest właścicielem Tesli Model 3 o białym kolorze lakieru. 7 marca pomylił on to auto z zaparkowaną obok, również białą, Teslą Model 3, ale należącą do kogoś innego. Aplikacja Tesli, jak gdyby nigdy nic, umożliwiła mu otworzenie tego auta, uruchomienie jego silnika i ruszenie w drogę.Pierwszą wskazówką, która świadczyła o tym, że Randev wsiadł nie do własnego auta, było pęknięcie na przedniej szybie. Mężczyzna stwierdził jednak, że być może pęknięcie to było zasługą jego żony, która nie powiedziała mu o jakimś zajściu. Zadzwonił do niej, ale ta nie wiedziała, skąd pęknięcie się wzięło. Nie zaświtało mu w głowie też wtedy, gdy nie mógł znaleźć w samochodzie swojej ładowarki do telefonu.Dopiero po pięciu, dziesięciu minutach jazdy do Randeva dotarło, że coś jest nie tak. Zaczął bowiem otrzymywać SMSy od nieznanego numeru. Jeden z nich brzmiał „Rajesh, czy prowadzisz Teslę?”. W innym Randev został poinformowany, że nie prowadzi swojej Tesli. Nadawcą wiadomości był mężczyzna o imieniu, właściciel Tesli, którą Randev nieświadomie ukradł. Mahmood znalazł numer telefonu Randeva na dokumencie, który leżał wewnątrz jego Tesli, a który był widoczny zza szyby.