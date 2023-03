Jak pozbyć się telemarketerów? Sprawdzony sposób na telefoniczny spam

Metody dla Androida i iOS.

Minął już prawie rok od czasu, gdy napisałem poradnik na temat tego, jak się pozbyć Klary Sobieraj . Metoda na telefony dotyczące fotowoltaiki była dość prosta i dla wielu czytelników naszego serwisu szalenie skuteczna. Dziś podzielę się z Wami nieco bardziej uniwersalnymi metodami na to, jak pozbyć się telemarketerów. Masz dość natrętnych połączeń? Zerknij na to, jak się z nimi rozprawić w przypadku smartfonów z Androidem i iOS. Na końcu tekstu zawarłem też kilka porad na temat tego, jak uniknąć podobnych telefonów w przyszłości.Android to system w ostatnim czasie radzący sobie naprawdę doskonale z telemarketerami bez żadnych dodatkowych aplikacji. Wszystko dzięki opcjilub podobnej, dostępnej w menuw sekcji

Jak zablokować niechciane połączenia na iOS?

Co zrobić, żeby telemarketerzy nie dzwonili?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAlternatywnie, przejdź do domyślnego dialera Google, czyli aplikacji(słuchawka na ekranie głównym) i kliknij w menu z trzema umieszczonymi nad sobą kropkami. Tam wybierzŹródło: mat. własny - zrzut ekranuSprawdź, czy opcje są aktywne na Twoim smartfonie.Opcja może występować tylko w nowszych wersjach systemu operacyjnego i nie być dostępna u wszystkich producentów. W przypadku smartfona Samsung Galaxy S21 Plus z Androidem 13 i One UI 5.1 na pokładzie użytkownik może nawet - jak widać na umieszczonym nieco wyżej zrzucie ekranu - określić stopień filtrowania połączeń. Da się blokować wszystkie podejrzane numery, tylko te o wysokim ryzyku lub dodatkowo wyciszyć (podkreślam: wyciszyć) połączenia z nieznanych numerów.W przypadku iOS niestety nie jest tak różowo. Szkoda, bo producent mówiący tyle o prywatności nie ułatwia blokowania niepożądanych połączeń tak, jak system Android. Użytkownikom iOS pozostaje systemowa opcja wyciszania połączeń o nieznanych numerów, o ile korzystają z systemu iOS 13 lub nowszego.By włączyć funkcję Wycisz nieznanych dzwoniących, wybierz->, stuknij w opcjęi włącz ją. Połączenia od nieznanych numerów będą dzięki temu wyciszane i kierowane wprost na pocztę głosową.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNie jest to idealne rozwiązanie. Ba, jest po prostu niewygodne, jeśli często dzwonią do Was ludzie z nieznanych numerów na przykład w sprawach biznesowych.W przypadku iOS zdecydowanie polecam zainstalowanie najpopularniejszej z aplikacji, dostępnej również na Androida, czyli Truecaller . Jest bezpłatna, naprawdę dobrze oceniana i dopracowana.Niestety, zapewne nie uda Ci się uniknąć wszystkich telefonów. Postępując zgodnie z tymi zasadami, liczbę połączeń ograniczysz do minimum.Nie wyrażaj zgód podczas podpisywania umów "jak leci". Wiele z nich jest opcjonalnych.Gdy nie musisz, po prostu nie podawaj swojego numeru w sieci. Możesz zawsze podać fałszywy.Postaraj się usuwać numer z baz marketingowych. Czasem wystarczy napisać wiadomość z żądaniem usunięcia numeru z bazy.Zgłaszaj nieuczciwych telemarketerów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Polecamy też lekturę naszego poradnika: Masz dość natrętnych połączeń od telemarketerów? Oto, jak się bronić Źródło: mat. własny