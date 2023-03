Masz samochód elektryczny ? W Waze znajdziesz od teraz stacje ładowania

Do użytkowników trafia nowa funkcja.

Funkcja, na którą można liczyć?

Funkcja wyszukiwania stacji ładowania w Waze. | Źródło: WazeOmawiana funkcja dopiero jest wdrażana do Waze’a. Do użytkowników na całym świecie podobno ma trafić w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jeśli zatem jeszcze nie widzisz jej na swoim smartfonie, musisz na nią cierpliwie poczekać.Ustawienia Waze – opcje związane z danymi o elektrycznym pojeździe. | Źródło: WazeJak omawiana funkcja działa? Na razie trudno powiedzieć. Niektórzy użytkownicy podobno są kierowani przez nią na stacje paliw zamiast stacje ładowania, ale mamy nadzieję, że były to tylko wyjątki od reguły.Podobno dane o stacjach ładowania w Waze mają być nieustannie odświeżane i uzupełniane (między innymi przy udziale samych użytkowników), tak aby mapa stacji była jak najdokładniejsza. Cóż, posiadaczy samochodów elektrycznych z pewnością ten fakt zadowoli.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva