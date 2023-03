Meta przejechała się na NFT. Tokeny znikają z Facebooka i Instagrama

To było do przewidzenia.



Meta poinformowała o likwidacji funkcjonalności związanych z NFT wprowadzonych swego czasu na Facebooku oraz Instagramie. Powodem podjęcia takiej decyzji jest (najprawdopodobniej) niewystarczające zainteresowanie ze strony internautów oraz zbyt niskie wpływy ze sprzedaży niewymienialnych tokenów. Tym samym spółka chce skupić się na innych sposobach wspierania twórców, chociażby poprzez usprawnianie monetyzacji formatu Reels.





Instagram i Facebook pozbywają się NFT



Kilka miesięcy ubiegłego roku minęło pod znakiem NFT, czyli cyfrowej reprezentacji konkretnych przedmiotów. Zainteresowanie technologią opartą na architekturze blockchain było ogromne i wywołało mnóstwo kontrowersji. Nie minęło jednak zbyt dużo czasu, by rynek zweryfikował potrzebę istnienia niewymienialnych tokenów – sprzedaż wirtualnych dzieł szybko spadła o ponad 97 procent, co rozpoczęło falę wycofywania się użytkowników i firm z inwestycji. Wcześniej jednak sporo tych podmiotów traktowało nowość jako coś rewolucyjnego.



Za przykład niech posłuży Mark Zuckerberg, który niejednokrotnie podkreślał istotność kryptowalut i wyraził swoje zainteresowanie NFT – skutkiem było ogłoszenie integracji technologii z Facebookiem oraz Instagramem. Twórcy mieli otrzymać możliwość kreowania własnych cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich oraz ich sprzedaży. Wszystko to opatrzone stosownymi narzędziami szyfrującymi, by zapewnić odpowiednio wysoką prywatność/bezpieczeństwo. Dostęp do funkcji otrzymali już wybrani influencerzy oraz przedstawiciele marek, ale już niedługo zostanie on im zabrany.





Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. [1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Korporacja stwierdziła, że Meta zakończyła właśnie testy wszystkich funkcjonalności powiązanych z NFT. Nie będzie więc już możliwości tworzenia, udostępniania ani sprzedaży jakichkolwiek tokenów. To zresztą nie pierwsza decyzja firmy odnośnie do likwidacji zawartości powiązanej z krypto. W ubiegłym roku doczekaliśmy się chociażby zakończenia wsparcia dla cyfrowego portfela Novi oraz waluty Diem.



Jak możemy wyczytać z oświadczenia przesłanego redakcji The Verge:



W całej firmie uważnie przyglądamy się temu, co traktujemy priorytetowo, aby zwiększyć koncentrację na innych rzeczach. Na razie zwijamy cyfrowe kolekcje (NFT), aby skupić się na innych sposobach wspierania twórców, ludzi i firm.



Mowa tu chociażby o ulepszeniach w zakresie przesyłania wiadomości (połączenie Messengera z Facebookiem), nowych opcjach monetyzacji formatu Reels czy sposobu płatności Meta Pay (nie jest on dostępny na terenie naszego kraju). Na razie więc nie doczekamy się żadnych inwestycji w NFT ze strony Meta. Nie oznacza to jednak, że technologia jest już zupełnie martwa.



Część firm wciąż decyduje się na inwestowanie w NFT – przykładem jest chociażby Reddit czy Starbucks. Nie ma jednak mowy o znalezieniu się tego rozwiązania w mainstreamowej przestrzeni, przynajmniej na razie.



Źródło: The Verge