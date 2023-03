Masz telewizor z Android TV? Spodziewaj się nowych reklam

Popularność telewizorów bazujących na Google TV stale rośnie. Platforma od Google daje naprawdę duże możliwości i nie dziwię się, że wielu użytkowników wybiera odbiorniki z właśnie tym systemem operacyjnym. Bogata baza aplikacji, rozpoznawalna marka, aktualizacje i przyjazny interfejs. To tylko niektóre z zalet Android TV. Wady? Pojawiające się reklamy.Reklamy w Android TV i Google TV pojawiały się już wcześniej, ale zazwyczaj skupiały się one na rekomendowaniu aplikacji czy treści (programów telewizyjnych i filmów). Teraz Google idzie dalej i wyświetla reklamy fizycznych produktów.Warto przypomnieć, że platforma już wcześniej eksperymentowała z reklamami zewnętrznymi, w 2021 roku użytkownicy zaobserwowali kampanię Marvel promującą film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" zanim ten trafił do kin. Reklamy nie ominęły też Google TV, w tym roku w Indiach emitowana była kampania promująca fizyczne sklepy sprzedające sprzęt Apple Jeden z użytkowników forum Reddit opublikował dość zaskakujące zdjęcie - na ekranie Android TV ( Nvidia Shield ) pojawiła się reklama samochodu elektrycznego Audi. Kreacja wypełnia niemal cały ekran i pozwala nadal przeglądać zasoby platformy.

Google to gigant zarabiający głównie na reklamach w sieci. Nic więc dziwnego, że korporacja szuka sposobów na umieszczenie reklam w kolejnych miejscach. Wygląda zatem na to, że użytkownicy rezygnujący z tradycyjnej telewizji na rzecz Smart TV i tak nie unikną reklam - po prostu będą oglądać je w innej formie.Porównanie - Xiaomi TV Stick 4K vs realme Smart TV Stick 4K vs Mi TV Box S 4K vs Chromecast 4.0Źródło: 9to5google