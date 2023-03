Mapy Apple w Polsce z gigantyczną aktualizacją. Tak teraz wyglądają

Aktualizacja tuż, tuż.

Nowe Mapy Apple w Polsce

Mapy Apple stają się stopniowo coraz lepsze, choć na ten moment w wielu kwestiach po prostu nie mają podejścia do Map Google , przynajmniej w Polsce. Firma z Cupertino w październiku ubiegłego roku uruchomiła długo wyczekiwany transport publiczny na Mapach Apple w Polsce. Teraz użytkownicy serwisu Reddit donoszą, że popularny producent przygotowuje się do wprowadzenia ogromnych usprawnień w zakresie szczegółowości map. W sieci pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu z nowej wersji apki.Z wątku na Reddicie możemy się dowiedzieć, że Apple szykuje się do udostępnienia gigantycznej aktualizacji swojej aplikacji Mapy w krajach takich jak Polska, Czechy, Słowenia, Austria, Węgry i Chorwacja. Na opublikowanych zrzutach ekranu widać poprawiony poziom szczegółów, ale też budynki przedstawione w trójwymiarze.