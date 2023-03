Microsoft Word otrzyma skrót klawiszowy, na który wszyscy czekali

Ułatwi wklejanie tekstu w pożądanej formie.

obsługuje mnóstwo przydatnych skrótów klawiszowych. Jednak aby wkleić do niego tekst bez jakiegokolwiek formatowania, nie możemy skorzystać z żadnego szybkiego skrótu. Trzeba kliknąć w miejscu docelowym prawym przyciskiem myszy i kliknąć w menu kontekstowym na ikonę „Zachowaj tylko tekst (T)”.Na szczęście, Microsoft Word nareszcie otrzyma skrót klawiszowy „” używany przez mnóstwo innych aplikacji. Umożliwi on znacznie szybsze przeklejanie tekstu odartego z formatowania.Skrót „Ctrl + Shift + V” właśnie zaczął działać w wersji beta programu Microsoft Word, zarówno na komputerach z systemem, jak i komputerach. Oczywiście, w przypadku komputerów Mac przyjmuje on formę „Cmd + Shift + V”.

Skrót klawiszowy Ctrl + Shift + V w Microsoft Word. | Źródło: Microsoft

Nowość, która dla wielu będzie przydatna

Kiedy nowy skrót klawiaturowy zadebiutuje w stabilnej wersji programu Microsoft Word, a tym samym trafi do większości jego użytkowników? Tego na razie nie wiadomo. Oby doszło do tego prędzej niż później, czyli raczej za kilka tygodni niż miesięcy.Podejrzewam, że debiut skrótu „Ctrl + Shift + V” w programie Microsoft Word może odmienić życie wielu osób, a przynajmniej tych korzystających z europejskich klawiatur z długim lewym Shiftem. Klawiatury używane w USA charakteryzują się obecnością krótkiego lewego Shifta, a więc w ich przypadku skróty klawiszowe wykorzystujące ten przycisk nie należą do najwygodniejszych.Oczywiście, program Microsoft Word wchodzi w skład pakietu biurowego Microsoft 365. Pobierzesz go za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva