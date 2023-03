Leksi - angielskich słówek nigdy dość (recenzja)

Całkiem udana aplikacja do nauki słownictwa.

Leksi – nauka angielskiego za pomocą fiszek

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 1,79 zł-539,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nauka języków obcych za pomocą aplikacji na smartfonie nikogo już nie dziwi. To dobry sposób, by doskonalić umiejętności każdego dnia. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku poznawania słownictwa.Leksi oferuje możliwość nauki angielskich słów i zwrotów za pomocą fiszek. W bazie jest ponad 10 tysięcy - poziom trudności obejmuje zarówno zupełne postawy, jak również słownictwo specjalistyczne.Proces nauki przebiega klasycznie. Zapoznajemy się z fiszkami (do każdego słowa mamy nagranie, zdjęcie i przykłady użycia w zdaniach) i wykonujemy proste ćwiczenia dla utrwalenia materiału. W kolejnych dniach algorytm powtórek zadba o przygotowanie materiału dla jak najlepszych rezultatów. Wszystko to działa bez zarzutów.Z aplikacji możemy korzystać za darmo. Czasem konieczne jest obejrzenie reklamy, ale nie jest to przesadnie uciążliwe. Nie mamy też dostępu do panelu z testami do sprawdzenia postępów. Pełna wersja kosztuje 26 zł miesięcznie lub ponad 500 zł jednorazowo.Minusy? Przede wszystkim interfejs. Nie jest dopasowany do ekranu smartfona, a podczas testów nie działały gesty systemowe (np. powrót do poprzedniego ekranu). Jakość tłumaczenia i nagrań pozostawia też nieco do życzenia.W ogólnym rozrachunku Leksi to jednak całkiem udany projekt. Pozwala szybko nauczyć się nowych słówek bez ponoszenia kosztów. Żeby uzasadnić wydatek na wersję premium, trzeba poczekać na poprawki i dalszy rozwój aplikacji.