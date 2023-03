Microsoft naprawił błąd w Windows 11, który doprowadzał do szału

Po wielu miesiącach.

Wolne kopiowanie plików w Windows 11 - rozwiązanie

"ostateczna poprawka dla Windows 11 22H2 została udostępniona w zwykłej comiesięcznej aktualizacji zbiorczej, za pośrednictwem witryny Windows Update, po sprawdzeniu poprawności w kompilacjach Insider"

Użytkownicy systemu Windows 11 w najnowszej wersji 22H2 od wielu miesięcy zgłaszali problemy dotyczące spowolnionego kopiowania plików. Proces ten w niektórych przypadkach trwał nawet dwukrotnie dłużej niż powinien. Błąd potwierdziła firma Microsoft, jednakże na przestrzeni mniej więcej pół roku (!) od wydania łatki 22H2 nie była w stanie wyeliminować go poprzez żadną z ogólnodostępnych aktualizacji. Teraz w końcu udało się naprawić usterkę.Uczestnicy programu Windows Insider testowali hotfix rozwiązujący problem wolnego kopiowania plików od kilku miesięcy. Microsoft upierał się nad tym, by udostępnić go powszechnie w stabilnej wersji OS-u dopiero wtedy, gdy programiści będą mieli 100-procentową pewność jego skuteczności. Wygląda na to, że testy poprawki zostały właśnie zakończone. Jeżeli doświadczasz problemu spowolnionego kopiowania danych w Windows 11, powinieneś pobrać aktualizację Moment 2 Windows 11 22H2 Moment 2, czyli opcjonalna poprawka z początku marca o numerze KB5022913, ostatecznie rozprawia się z problemem. Potwierdził to wcześniej Ned Pyle z Microsoftu, pisząc:Windows 11 KB5022913 pobierze się automatycznie na komputery 14 marca tego roku, jednak już teraz możesz zainstalować ją ręcznie. Warto, bo wprowadza mnóstwo nowości, które opisywaliśmy tutaj: