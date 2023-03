Nowy Yanosik już jest. Nie każdemu się podoba

Zatrzęsienie nowości.

Zmiany i nowości w nowej aplikacji Yanosik

"Celem wprowadzenia zmian w ekranie startowym w Yanosiku jest przede wszystkim ułatwienie kierowcy dostępu do najważniejszych funkcji. Zależało nam na tym, by każdy zmotoryzowany mógł korzystać z różnych wartościowych usług w aplikacji, które ma teraz pod ręką, od razu po jej uruchomieniu. To czyni Yanosika nie tylko wsparciem w trasie, ale przyjacielem kierowcy w każdej sytuacji, nie tylko w czasie jazdy samochodem"

Nowa wersja Yanosik

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami , Yanosik przeszedł metamorfozę. Nowa wersja aplikacji dla kierowców została właśnie udostępniona na wszystkie kompatybilne urządzenia w sklepach z aplikacjami dla systemów Android oraz iOS. To doskonałe uzupełnienie dlalub alternatyw w postaci Waze lub Map Petal Dziś ręcznie sprawdziłem aktualizacje dla Yanosika i ku mojemu zadowoleniu zauważyłem, że najnowsza wersja z zapowiadanymi swego czasu "rewolucyjnymi" zmianami już na mnie czeka. Po wejściu do nowego Yanosika w oczy rzuca sięz usługami przydatnymi w trasie i poza nią. Kierowcy mają szybki dostęp do zakupu biletów autostradowych, kalkulacji ubezpieczenia samochodu oraz ogłoszeń motoryzacyjnych z serwisu Autoplac, należącego do Yanosika.mówiła Małgorzata Dąbrowska z załogi Yanosik.Novum stanowią zakładki dedykowane akcesoryjnym urządzeniom Yanosik oraz możliwości sprawdzenia historii pojazdu. Znacznie lepszą zmianę stanowi karuzela wyświetlająca proponowane miejsca docelowe z opcją szybkiego wyboru, orientacyjnym czasem podróży i aktualną pogodą w miejscowości docelowej. Równie praktyczne wydają się funkcjapozwalająca wezwać służby ratunkowe lub lawetę oraz opcja społecznościowa związana z podawaniem cen paliw i nanoszeniem innych użytecznych dla uczestników ruchu drogowego informacji.Niektórym trudno się będzie oprzeć wrażeniu, że z prostej aplikacji do pomocy kierowcom w podróży zrobił się nagle wielki kombajn, próbujący wcisnąć konsumentom jak najwięcej płatnych usług. Jasne, interfejs jest wciąż przejrzysty, ale rosnąca liczba opcji sprawia, że apka zaczyna mi nieco przypominać to, co stało się z Facebookiem. Z prostej apki społecznościowej stała się platformą do absolutnie wszystkiego. I nie każdemu się to spodoba.Ciekaw jestem Waszej oceny.Najnowsza wersja aplikacji Yanosik jest zawsze dostępna pod poniższymi odnośnikami. Możesz ją pobrać również z poziomu swojego smartfona lub tabletu z App Store lub Google Play. Apka powinna aktualizować się automatycznie, ale jeśli nie masz jeszcze najnowszego wydania, sprawdź aktualizacje ręcznie.Źródło: mat. własny