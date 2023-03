Messenger i Facebook ponownie się połączą. Wracamy do 2014 roku

Rozłąka trwała zbyt długo.



Meta ogłosiła właśnie rozpoczęcie testów rozwiązania pozwalającego na uzyskanie dostępu do skrzynki odbiorczej Messengera bezpośrednio z poziomu mobilnej aplikacji Facebooka. Wiadomość ta jest o tyle zaskakująca, gdyż koncern swego czasu definitywnie opowiedział się za rozdzieleniem obydwu usług – wygląda jednak na to, iż powoli następuje powrót do korzeni. Czy jednak użytkownicy tego potrzebują? Zdania w tej kwestii zdają się być podzielone.





Facebook znów zostanie zintegrowany z Messengerem



Cofnijmy się na chwilę do 2014 roku. Wtedy też zdecydowano się na wykonanie niezwykle kontrowersyjnego kroku w postaci odłączenia Messengera od Facebooka, co spotkało się z ogromną krytyką ze strony konsumentów. Konieczność instalacji dodatkowej aplikacji była bowiem wtedy uważana za niedorzeczność – przełożyło się to na drastyczny spadek ocen wystawianych usłudze. Teraz uznajemy tę rozłąkę za zupełnie normalną, osobiście jestem nawet z niej zadowolony. Nie korzystam bowiem z platformy na smartfonie i cieszę się, że mogę pobrać sam komunikator.



Okazuje się jednak, iż Meta chce częściowo naprawić swój „błąd”. Dowiadujemy się tego z oficjalnego postu informującego o planach rozwoju Facebooka. Segment poświęcony wymianie wiadomości jednoznacznie sugeruje, że trwają testy dotyczące ponownego zintegrowania skrzynki odbiorczej z mobilną odsłoną popularnego serwisu:



Ważnym elementem w dostarczaniu najlepszych doświadczeń ludziom korzystającym z AI jest ułatwienie im dzielenia się tym, co odkrywają na Facebooku za pośrednictwem wiadomości bez konieczności przełączania się na inną aplikację […] Obecnie przy użyciu naszych usług wysyłanych jest ponad 140 miliardów wiadomości dziennie. Na Instagramie każdego dnia notujemy przekazywanie ponad 1 mld Reels poprzez funkcję DM, a na Facebooku dostrzegamy, że prywatne dzielenie się tymi treściami również nabiera tempa. Testujemy możliwość dostępu do skrzynki odbiorczej Messengera przez Facebooka i wkrótce zobaczymy w jaki sposób rozszerzymy te testy.





Facebook is bringing Messenger chat features back in-app



In 2014, Facebook turned off in-app chat features and launched Messenger as a separate app.



But in-app chat features are coming back.



This is what it looks like: https://t.co/IyJS4bWggm pic.twitter.com/aJ5dLheXKS — Matt Navarra (@MattNavarra) December 30, 2022

Oficjalnych informacji jest więc niewiele, lecz są one dosyć wymowne. Nadal jednak nie wiadomo w jakim stopniu Messenger zawita do Facebooka – pozostaje uzbrojenie się w cierpliwość. Więcej światła na to rzuca Matt Navarra, znany konsultant ds. mediów społecznościowych. Już pod koniec ubiegłego roku opublikował post sugerujący ponowną integrację obydwu usług. Nadchodząca funkcja pozwoli na podejrzenie i wysłanie wiadomości bezpośrednio z poziomu aplikacji popularnej platformy. Zaprezentowany interfejs zapewne różnić się będzie od tego finalnego.



Okej, ale czy Meta podejmuje słuszną decyzję? Nie wiadomo i raczej nie stwierdzimy tego przed debiutem „nowego” rozwiązania. Jeśli do tej pory korzystaliście z aplikacji Facebooka, to zapewne część z Was zdecyduje się na usunięcie Messengera. Jeśli jednak na smartfonie macie tylko Messengera, to raczej nie odczujecie jakichkolwiek zmian. Ja należę do tego drugiego grona, ale mimo to jestem dosyć ciekaw co społecznościowy gigant chce ugrać podejmowanymi krokami.



Źródło: Meta, Twitter