7-letnie wsparcie smartfona z Androidem. Nieprawdopodobne, a jednak

Jak widać, można.



Fairphone poinformował o udostępnieniu aktualizacji dla smartfona wydanego w 2015 roku. Tym samym wsparcie tego urządzenia dobiegło końca – stało się to po ponad siedmiu latach, co ma miejsce dosyć rzadko w branży mobilnych sprzętów, zwłaszcza tych działających na oprogramowaniu Android. Holenderski producent jest zresztą znany ze swojego podejścia stawiającego przyrodę oraz użytkowników na pierwszym miejscu.





Fairphone 2 bez wsparcia po 7 latach od premiery



Android to bez wątpienia najpopularniejszy mobilny system operacyjny. Wykorzystywany jest przez wielu producentów, co ma swoje wady oraz zalety. Każda firma dostarcza aktualizacje w swoim tempie oraz wyznacza termin zakończenia wsparcia na własną rękę. Jako przykład warto podać Samsunga, który oferuje dla niemalże każdego smartfona cztery aktualizacje systemowe oraz pięć lat wsparcia w postaci wypuszczania łatek poprawiających bezpieczeństwo. To jednak nic w porównaniu do tytułowego zawodnika.



Fairphone to holenderska firma specjalizująca się w produkcji etycznych i przyjaznych dla środowiska smartfonów. Mowa tu chociażby o ułatwieniu procesu naprawy sprzętów w zaciszu domowym, wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, sprzedaży urządzeń bez zbędnych dodatków wewnątrz opakowania oraz wsparciu telefonów przez wyjątkowo długi okres. Właśnie zakończyło się ono dla dosyć starego telefonu.



Fairphone 2 ujrzał światło dzienne w 2015 roku, kiedy to najnowszym dziełem giganta z Moutain View był Android 5 – zamierzchłe czasy, prawda? Początkowo zakładano, że aktualizacje dla smartfona dostarczane będą przez dwa lub trzy lata. Jak się jednak okazuje, dopiero teraz zdecydowano się na przerwanie strumienia update’ów. Obecnie urządzenie pracuje na „dziesiątce” opatrzonej wszystkimi możliwymi łatkami bezpieczeństwa, co sprawia, że można na nim zainstalować niemalże wszystkie aplikacje obecne w Sklepie Play, to niebywałe!







Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia holenderskiej firmy:



Koniec życia Fairphone 2 jest słodko-gorzki, ponieważ w idealnym świecie wspieralibyśmy nasze urządzenia w nieskończoność, ale ze względu na ograniczenia branżowe i finansowe jest to po prostu niewykonalne. Jesteśmy jednak szczęśliwi, że możemy powiedzieć, że wspieraliśmy Fairphone 2 przez bezprecedensowe siedem lat.



Przekaz przedsiębiorstwa jest jednak utrzymany w dosyć przyjaznym tonie i nienamawiającym do przesiadki na nowszy model. Fairphone 2 rzecz jasna nie otrzyma już jakichkolwiek usprawnień (nie zostaną naprawione też żadne błędy wykryte przez społeczność) i producent twierdzi, że można go bez żadnych obaw używać do codziennych czynności, lecz nie sugeruje korzystania z aplikacji przechowujących wrażliwe dane (np. bankowe usługi).



Sklep internetowy nadal oferuje opcję zakupu niektórych części wymiennych do Fairphone 2, co pozwoli na używanie sprzętu jeszcze przez jakiś czas. Co ciekawe, zapasy nadal będą uzupełniane – jest to jednak uzależnione od bazy aktywnych użytkowników. Okej, co więc mogą zrobić osoby nadal będące posiadaczami ponad 7-letniego smartfona? Zaoferowano im trzy rozwiązania.



Oczywiście nadal mogą z niego korzystać i np. zainstalować alternatywne systemy operacyjne. Polecane jest także włącznie trybu samolotowego, by uniknąć niebezpieczeństw płynących ze strony hakerów czyhających na brak wsparcia. Poza tym istnieje opcja wysłania smartfona do specjalnego programu recyklingowego prowadzonego przez Fairphone. Wtedy też każda osoba otrzyma voucher na 50 euro do wykorzystania na np. zakup następnego modelu.



Obecnie najnowszym smartfonem jest Fairphone 4, który został wprowadzony na rynek w 2021 roku. Do zakończenia jego wsparcia pozostało co najmniej kilka lat.



Źródło: Fairphone