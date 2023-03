Premiera Windows 12 niebawem. Zmiany w Windows Insider

Dzieje się.

Premiera Windows 12 w 2024 roku

Nowy cykl aktualizacji w Windows Insider

Pamiętacie zapewnienia Microsoftu o tym, że Windows 10 miał być ostatnim systemem operacyjnym stworzonym przez firmę z Redmond? Niedługo później odbyła się premiera Windows 11 , a dziś możemy już zupełnie otwarcie mówić o rychłym debiucie Windows 12 . Ubiegłoroczne pogłoski o tym, że Windows 12 ukaże się już wsą coraz bliższe materializacji i stoją za tym sensowne dowody.Wraz z premierą Windows 11 Microsoft przerzucił się na nowy cykl aktualizacji swoich OS-ów. W ramach wewnętrznych zmian korporacja przeszła na, co oznacza, że nowy Windows 12 powinien ujrzeć światło dzienne już za rok. Nie oznacza to jednak wcale, że każdorazowo nowe produkty będą wydawane zawsze tak często. Wszystko jest kwestią interpretacji tego, czym są kolejne aktualizacje bieżącego wydania OS-u. Już tłumaczę.Windows 11 23H2, który pojawi się jesienią, opiera się na najnowszej obecnie istniejącej aktualizacji 22H2 i nie jest wewnętrznie uważany za nowe wydanie, tzw. milestone (pol. kamień milowy). Następna duża wersja z ulepszeniami całej platformy jest natomiast zaplanowana na 2024 rok i ma nosić nazwę Windows 12. Aktualizacja z Windows 11 ponownie będzie darmowa, a ze sklepów zostaną wycofane pudełkowe wersje Windows 11 i zastąpione przez Windows 12.Znajduje to odzwierciedlenie w najnowszych zmianach w programie Windows Insider Firma Microsoft ogłosiła już modyfikacje w programie Windows Insider, mające na celu przygotować komputery testerów do debiutu kolejnej głównej wersji systemu Windows. W poście na blogu firma Microsoft zauważyła, że ponownie uruchamia/odtwarza kanał deweloperski programu Insider w celu wprowadzenia długoterminowych funkcji i doświadczeń.ma wspierać rozwój następnego głównego wydania systemu Windows, w tym Windows 12. Podobnie jak aktualizacje Microsoft Edge Canary, kompilacje Windows Canary będą regularnie wydawane na bieżąco, od razu po przygotowaniu przez programistów, bez dodatkowych testów. Będą tym samym przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników.Microsoft planuje udostępniać kompilacje o oznaczeniachw nowym kanale Canary, podczas gdyzagoszczą w kanale Dev.Źródło: Microsoft