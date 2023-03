Odbierz 6 programów do kopii zapasowej dla iPhone i Windows za darmo

Przydatna sprawa.

Programy do backupu za darmo

AOMEI Backupper Pro - (wcześniej: 39.95 dolarów)

- (wcześniej: 39.95 dolarów) FoneTool Pro - (wcześniej: 29.95 dolarów)

- (wcześniej: 29.95 dolarów) CBackup - (Sign up for free)

- (Sign up for free) AOMEI Cyber Backup - (wcześniej: 499 dolarów)

- (wcześniej: 499 dolarów) MyRecover Pro - (wcześniej: 49.95 dolarów)

- (wcześniej: 49.95 dolarów) AOMEI Data Recovery Assistant for iOS Pro - (wcześniej: 39.95 dolarów)

lubi cyklicznie zaskakiwać promocjami na tworzone przez siebie oprogramowanie. Oczywiście wszyscy wiemy doskonale, że najlepsze promocje to takie, na których programy dostaje się za darmo. Taką właśnie niespodziankę firma ta przygotowała z okazji nadchodzącego wielkimi krokami światowego dnia backupu. Za darmo można odebrać licencje na łącznie sześć aplikacji pozwalających szybko i wygodnie zrobić kopię zapasową danych.Jak mawiają, ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i na tych, którzy będą go robili. Tworzenie kopii zapasowych najważniejszych danych to dobry nawyk, umożliwiający uniknąć nieprzyjemności związanych z ich utratą w wyniku awarii lub kradzieży. Jeżeli nie chcecie płacić za niezłej klasy oprogramowanie, teraz macie możliwość otrzymać je za darmo.Firma AOMEI zdecydowała się każdemu chętnemu udzielić dostępu do ograniczonych czasowo licencji na sześć programów, pozwalających wykonać i przywrócić backup danych. Mowa o programach:Wszystkie wyżej wymienione narzędzia da się odebrać na specjalnej stronie akcji, pod tym adresem . Za ich pomocą przeprowadzicie backup wybranych plików lub całego urządzenia. Apki dają możliwość zabezpieczenia danych także ze smartfonów Apple iPhone, zewnętrznych dysków twardych, NAS-ów, chmury, a nawet wirtualnych maszyn VMware i Hyper-V.Co ważne, wystarczy kliknąć przycisk "" na samym dole strony, aby pobrać paczkę wszystkich programów. Nie musisz podawać żadnych danych.Akcja promocyjna potrwa aż do 31 marca tego roku.Źródło: AOMEI