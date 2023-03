Chrome 111 już zadebiutował. Wprowadza kilka ciekawych zmian

Nowy widok pobierania

Automatyczne cofanie zgód

Google Chrome – jak zaktualizować?

Przejścia stworzone z użyciem View Transitions API. | Źródło: GoogleNowością, którą w Google Chrome 111 zauważą sami użytkownicy, jest nowe okienko z pobieranymi plikami, które zastępuje pasek pojawiający się na dole okna programu. Okienko to wyskakuje u góry okna, po prawej stronie omniboksu, tak jak w Microsoft Edge. Obok omniboksu pojawiła się ikona pobierania, która pozwala to okno otworzyć. Co istotne, wspomniana ikona wyświetla liczbę informującą o tym, ile plików pobieramy na raz.Niestety, nowe okienko pobierania jest póki co ukryte za eksperymentalną flagą, a w zasadzie dwiema. Aby je aktywować, trzeba aktywować flagi chrome://flags/#download-bubble oraz chrome://flags#download-bubble-v2.W Chrome 111 Google sprawiło też, że przeglądarka będzie od teraz zapominać o zezwoleniach udzielonym stronom internetowym, których nie odwiedzaliśmy od ponad dwóch miesięcy. Zdarza się, bowiem że odwiedzamy jakiś serwis, zezwalamy mu na dostęp do mikrofonu i kamery czy wyświetlanie powiadomień czy wyświetlanie powiadomień, po czym zapominamy o jego istnieniu.W Google Chrome można sprawdzić, jakie zezwolenia, jakim stronom, przeglądarka automatycznie wycofała. Wystarczy udać się do ustawień Chrome, a tam do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo.Aby zaktualizować przeglądarkę Google Chrome do wersji 111, wystarczy że otworzysz ustawienia przeglądarki i przejdziesz do zakładki. Wówczas automatycznie rozpocznie się pobieranie aktualizacji, o ile nie pobrała się ona wcześniej. Instalacja aktualizacji będzie wymagała ponownego uruchomienia Chrome.Oczywiście, przeglądarkę Google Chrome możesz pobrać na swoje urządzenie za pośrednictwem naszej bazy programów.Źródło: Google, fot. tyt. Canva