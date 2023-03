Dokumenty Google z nowym interfejsem. Zobacz, co się zmieniło

Długo wyczekiwane odświeżenie.

Nowy interfejs Dokumentów Google

Bardzo dawno nic nie zmieniało się w interfejsie internetowego, darmowego pakietu biurowego Dokumenty Google. W końcu coś się zaczęło dziać. Niektórzy internauci donoszą, iż zauważyli pewne zmiany w zakresie UI. Modyfikacje wprowadzane są etapami, ale już teraz każdy z Was może sprawdzić, czy zagościły już także na jego koncie. Co dokładnie odświeżono?Google aktualizuje interfejs użytkownika w Dokumentach Google, Arkuszach, Dysku i Prezentacjach. Gigant z Mountain View usprawnia wygląd narzędzi o interfejs wykonany w duchu języka projektowego. Czy on wszystko nieco bardziej przejrzystym, wygodniejszym w obsłudze oraz po prostu ładniejszym. Pamiętacie zmiany w Gmail sprzed roku? Tu ma miejsca podobna (r)ewolucja.Zmiany w aplikacjach są jak już wspomniałem przede wszystkim wizualne, dzięki czemu niektóre elementy wydają się większe, a inne bardziej kompaktowe. Google chce, aby uproszczony interfejs graficzny pomógł użytkownikom szybciej odnaleźć najczęściej używane funkcje. Wprowadzono zmiany w zakresie komentarzy i organizacji elementów interfejsu. Osoby szukające informacji na temat statusu dokumentów, takich jak historia wersji i ostatnie edycje, mogą teraz je znaleźć, klikając ikonę zegara w prawym górnym rogu okna.Google ponadto dodało najważniejsze akcje w menu kontekstowym plików. Nowe menu rozwijane pozwala użytkownikom szybko odnaleźć pliki według typu, właściciela i ostatnich modyfikacji. Firma dodała również sprawniej działającą opcję wyboru wielu elementów jednocześnie.Wszyscy użytkownicy Dokumentów Google powinni zobaczyć ulepszenia wizualne i drobne zmiany w zakresie funkcjonalności do 25 marca bieżącego roku.Źródło: Google