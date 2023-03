Na Twoim komputerze wzrosło zużycie CPU? Poprawka już w drodze

Źródłem problemu jest sterownik Nvidia.

Wadliwy sterownik

Hotfix już w przygotowaniu

Jesteś posiadaczem komputera z kartą graficzną? Po instalacji najnowszego sterownika graficznego zauważyłeś na nim zwiększone zużycie procesora? Nie tylko Ty doświadczyłeś tego problemu.potwierdziła, że źródłem kłopotów jest właśnie jej sterownik i poinformowała, że odpowiednia poprawka zostanie udostępniona niebawem – wręcz w ciągu kilku godzin.Błąd powodujący zwiększone zużycie CPU na komputerach z systemamijest częścią sterownika Nvidia w wersji o numerze. Został on wydany w 28 lutego, a większość użytkowników już zdążyła go zainstalować.Internauci donoszą, że sterownik sprawia, iż usługaod Nvidia zużywa nawet 15% mocy obliczeniowej ich procesora. W efekcie prowadzi to do problemów z wydajnością, a w przypadku laptopów także do szybszego zużycia baterii i pracy tych urządzeń z wyższą temperaturą.Za co usługa Display Container Service tak właściwie odpowiada? Jak informuje Nvidia, obsługuje ona pewne funkcje aplikacji GeForce Experience . Na przykład odpowiada za wyświetlanie ikony aplikacji w zasobniku na pasku zadań.Oczywiście, usługa Display Container Service nie jest niezbędna do działania programu Nvidia GeForce Experience. Możesz zatem zabić jej proces w menedżerze zadań, o ile należysz do osób, które w związku z nią po ostatniej aktualizacji sterownika Nvidia doświadczają zwiększonego zużycia CPU.W momencie pisania tego artykułu problem ze zwiększonym zużyciem CPU (oznaczony numerem) pozostaje oznaczony na forum Nvidia jako nierozwiązany. Jako że hotfix został już jednak zapowiedziany, zapewne jest on tuż za rogiem.Gdy tylko poprawka dla sterownika graficznego Nvidia zadebiutuje, będziesz mógł ją pobrać za pośrednictwem programu Nvidia GeForce Experience. Oczywiście najnowsza wersja sterownika pojawi się też w naszym repozytorium plików.NVIDIA GeForce Game Ready Driver –Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Canva