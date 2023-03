Oprogramowanie Canon do odszumiania zdjęć działa zdumiewająco dobrze

Wystarczy jedno kliknięcie.

Edycja filmów i zdjęć zaczyna powoli wyglądać tak, jak pokazywano to na przestrzeni minionych lat w wybiegających odrobinę w przyszłość filmach i serialach. W coraz większej liczbie programów wystarczy wcisnąć "magiczny" przycisk odpowiedzialny za ulepszanie, by znacząco poprawić jakość prezentowanego obrazu. Spora w tym zasługa między innymi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i algorytmów. Canon pochwalił się właśnie swoją najnowszą technologią odszumiania i zaawansowanej korekty obrazu. Może nie działa jeszcze tak jak w memie CSI Enchance, ale trzeba przyznać, że robi już teraz niemałe wrażenie.Do tej pory fotografowie zmagali i nadal zmagają się z dość mozolnym, ręcznym odszumianiem zdjęć, z których czasem niezmiernie trudno jest odzyskać później utracone detale. Nowe rozwiązanie marki Canon to metoda szybsza, sprytniejsza, choć z pewnością nie doskonała i podlegająca ewentualnym dalszym, manualnym korektom.

Czym jest głębokie uczenie?

Źródło: CanonJapoński oddział firmy Canon opublikował długi post, w którym opisywane są najnowsze rozwiązania firmy z zakresu technik polepszania jakości zarejestrowanego przez aparaty obrazu. Producent skupił się na odszumianiu niezależnie od warunków oświetleniowych, w jakich wykonano fotografie. Głębokie uczenie wykorzystywane przez Canon nie tylko usuwa szum, ale równolegle usuwa wady optyczne obiektywów oraz eliminuje chociażby interpolację Bayera.Źródło: CanonGłębokie uczenie to zaawansowany proces technologii sztucznej inteligencji, który wykorzystuje sieć neuronową, naśladującą obwody neuronowe ludzkiego mózgu, we względnie matematycznym modelu. Sieci te są wykorzystywane do dostarczania systemowi dużej liczby danych (w tym wypadku podobno należących wyłącznie do Canona), z których może on następnie uczyć się, dopóki nie będzie w stanie wyciągnąć własnych "wniosków" i "osądów", korzystając z funkcji tych danych. Canon szkoli swoją SI w trzech dziedzinach: redukcji szumu, interpolacji kolorów i korekcji aberracji.Źródło: CanonZdaniem przedstawicieli Canon technologia potrafi już w swoim obecnym stadium rozwoju osiągnąć poziom redukcji szumów, pozostawiający nienaruszone szczegóły.Źródło: CanonZ postu opublikowanego w języku japońskim dość trudno jest wyciągnąć dodatkowe techniczne niaunse. Podaję go w źródle - być może ktoś z Was zrozumie z niego coś więcej.Źródło: Canon