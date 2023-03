Windows 11 otrzyma nowy, lepszy mikser głośności

Świetne wieści.

Inne nowości w kompilacji 25309

Nowy mikser głośności w kompilacji 25309 w kanale Dev Windows 11. | Źródło: MicrosoftCo najlepsze, kompilacja 25309 wprowadziła również nowy skrót klawiszowy – „Win + Ctrl + V” – który pozwala błyskawicznie otworzyć mikser głośności bez używania myszy. Jest to nowość, którą wielu użytkowników doceni.Oczywiście, kompilacja 25309 to także zmiany niezwiązane w Windows 11 z ustawieniami dźwięku. Na przykład, Microsoft na nowo wprowadził do systemu ustawienia klawiatury dotykowej, które wcześniej pojawiły się w buildzie 25188 i zostały usunięte w buildzie 25217, na czas wprowadzania potrzebnych poprawek. Mowa o rozwijanym menu z 3 opcjami definiującymi to, kiedy na ekranie ma pojawiać się klawiatura dotykowa – nigdy, zawsze, czy nie jest podłączona żadna fizyczna klawiatura.W kompilacji 25309 pojawiła się też funkcja przyspieszonego sprzętowo zarządzania kolorem na poziomie systemu – ACM (Auto Color Management) – dla ekranów SDR. Oczywiście, nie zabrakło też w niej wielu mniejszych ulepszeń. Dowiesz się o nich wszystkich, przechodząc na blog Windows Insider Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva