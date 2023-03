6 kultowych programów o których (prawie) nikt już nie pamięta

Kiedyś korzystał z nich prawie każdy.

1. Nero Burning ROM

2. mIRC

3. KaZaa

4. Foobar2000

5. Hamachi

6. eMule

Ależ ten czas szybko leci. Jeszcze wcale nie tak dawno korzystałem z pakietów Neostrady od Telekomunikacji Polskiej, pisałem ze znajomymi na Gadu-Gadu i zagrywałem się w Diablo 2. Czasami trudno mi uwierzyć, że od tych czasów minęło już około ćwierć wieku. Na przestrzeni minionych dwóch dekad nie zapomniałem jednak tego, jakie programy były zainstalowane na moim pececie. Oto programy, o których dziś prawie nikt już nie pamięta, a kiedyś... można je było znaleźć na dyskach większości komputerów.Kiedy ostatnio sięgałeś po płytę CD i wkładałeś ją do swojego komputera? Przypuszczam, że w swoim laptopie lub komputerze stacjonarnym nie masz nawet napędu optycznego, a jeśli z takowego korzystasz, na przykład w wydaniu zewnętrznym, robisz to sporadycznie. Kiedyś nagrywarka płyt CD lub DVD była pozycją obowiązkową, pozwalająca w nie zawsze legalny sposób kopiować nośniki z muzyką, filmami i grami. Nero Burning ROM był programem służącym do nagrywania dysków optycznych.Nazwa Nero Burning ROM w połączeniu z charakterystycznym logo nawiązują jednoznacznie do Nerona odpowiedzialnego za pożar Rzymu. Gra słów nawiązująca także do wypalania płyt nie została nawet dostrzeżona przez wielu nieanglojęzycznych użytkowników. Miejsce Nero Burning ROM zajął prostszy Nero Express. Pierwsze wydanie apki pochodzi z lipca 1997 roku, najnowsze z 10 listopada 2020 roku.Kanały IRC (ang. Internet Relay Chat) pamiętają dziś chyba tylko osoby po trzydziestym, czterdziestym roku życia i starsze. IRC jako usługa sieciowa pozwalała rozmawiać na towarzyskich lub tematycznych kanałach komunikacyjnych lub prywatnie z innymi internautami. mIRC to klient IRC wydany w 1995 roku, przeznaczony dla systemów Windows i rozpowszechniany na licencji Shareware. Dzięki wtyczkom mógł nie tylko zarządzać serwerami Direct Client-to-Client, czy też pełnić rolę menedżera kanałów IRC, ale też odtwarzać bijące niegdyś rekordy popularności pliki MP3. Uznawany wielokrotnie za jeden z najpopularniejszych programów internetowych mIRC łączył ludzi z całego świata jako jedno z pierwszych tak przystępnych i popularnych narzędzi. mIRC nie był wcale pierwszy, ale zdaniem wielu najlepszy.Nowocześniejszym odpowiednikiem IRC-a można śmiało nazwać... Discord Torrenty dziś znają niemal wszyscy, choć korzysta z nich jakby mniej osób. A program Kazaa (KaZaA - Kazaa Media Desktop) jeszcze pamiętacie? Komputerowy klient sieci P2P FastTrack swój debiut zaliczył w marcu 2001 roku. Dzieło szwedzkiego programisty Niklasa Zennströma pozwalało wygodnie wyszukiwać i wymieniać pliki pomiędzy użytkownikami sieci, bez uczestnictwa centralnego serwera. Tak, przeważnie treści naruszające prawa autorskie. Popularność Kazaa skończyła się niemal tak samo szybko, jak zaczęła. Wszystko przez elementy o charakterze reklamowym lub wprost szpiegowskim. Internet nie znosi próżni, dlatego alternatyw dla Kazaa było całe zatrzęsienie. Winamp byłby banalną pozycją w tym zestawieniu, z resztą tkwi on nadal w świadomości lwiej części internautów. A Foobar2000? Mam wrażenie, że ten ceniony za sprawą wielu praktycznych wtyczek odtwarzacz plików dźwiękowych dla systemu Windows przegrał rywalizację z propozycją Nullsoftu. Dzieło Petera Pawlowskiego z 2002 roku szybko stało się ulubionym programem audiofili za sprawą obsługi całej masy cenionych formatów audio, doskonałego interfejsu, funkcji tagów, odczytowi plików wprost z archiwów, czy też ultraszybkiego działania i małej zasobożerności. Foobar2000 jest rozwijany w zasadzie do dziś, a ostatnia wersja stabilna pochodzi z lutego 2022 roku. W dobie popularności Spotify Tidal i innych usług strumieniowego przesyłania muzyki program mocno stracił na znaczeniu.Polacy piracili niegdyś gry na potęgę, przez co nie byli w stanie korzystać z opcji zabawy w trybie wieloosobowej i bawić się ze znajomymi. Ratunek przyszedł ze strony aplikacji LogMeIn Hamachi, umożliwiającej omijanie tego ograniczenia. Program Alexa Pankratova emulował sieć LAN. Gry z opcją zabawy w sieci lokalnej czasem współpracowały z Hamachi, czasem nie, ale w wielu przypadkach gracze byli w stanie się ze sobą połączyć. Dzięki Hamachi dało się też łatwo udostępniać duże pliki pomiędzy komputerami. W szczycie popularności przypadającym na lata 2006-2008 z apki korzystało kilka milionów użytkowników.Na koniec wisieńka na torcie. eMule, czyli swego czasu narzędzie obowiązkowe na każdym komputerze miłośnika filmów, seriali i gier, pochodzących z nie zawsze legalnych źródeł. Program wykorzystywał sieci komunikacyjne eDonkey i Kad pozwalał na wymianę plików pomiędzy komputerami na zasadzie peer-to-peer. Znajdowałeś interesujący Cię serwer w sieci, łączyłeś się z nim i działa się magia. Plik udostępniany przez osoby z całego świata był pobierany wprost na Twój komputer. Narzędzie wydane w 2002 i dostępne także na Linuksie jako mod xMule lub aMuleJakie znacie inne programy, z których kiedyś korzystali wszyscy, a dziś jakby odeszły w zapomnienie?Źródło: mat. własny