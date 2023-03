5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #327]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Sprawny Peron

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację do zgłaszania usterek na kolei, tytuł edukacyjny na temat programowania, a także ciekawe narzędzie do przechowywania i zarządzania informacjami. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kolorowym tytule typu auto runner oraz bijatyce w stylu retro.

Easy Coder: Learn Java

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 10,99 zł-54,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Oficjalna aplikacja PKP, która pozwala zgłaszać usterki i nieprawidłowości na peronach, przejściach przez tory, kładkach itd. Formularz zgłoszeniowy jest czytelny i przyjazny dla użytkownika (wybieramy jedną z gotowych odpowiedzi lub wprowadzamy własną, dodajemy zdjęcie i oznaczany lokalizację). Data i godzina jest automatycznie uzupełniana.Dzięki temu podróżni mogą przyczynić się do szybszego wyeliminowania zagrożeń i usterek wpływających na komfort.

Memento Database

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 2,99 zł-484,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Darmowy tytuł edukacyjny dla osób zainteresowanych nauką programowania w języku Java. Aplikacja oferuje interaktywne ćwiczenia, materiały wideo i krótkie lekcje, dzięki którym szybko można przyswoić podstawowe i praktyczne informacje. Nie brakuje również quizów do szybkiego sprawdzenia wiedzy.Dodatkowym atutem jest wbudowany edytor kodu, który umożliwia testowanie własnego kodu i naukę na przykładach.

Ultimate Sackboy

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,79 zł-48,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Ciekawe narzędzie do zarządzania informacjami. Łączy w sobie zalety notatnika, listy zadań i arkusza kalkulacyjnego i oferuje możliwość konfiguracji prostych baz danych. Dodajemy interesujące nas pola, określamy typ wprowadzanych danych, ustalamy uprawnienia dla użytkowników itd. Nie brakuje również obsługi prostych skryptów czy synchronizacji online.Dodatkowym atutem jest możliwość eksportowania danych do pliku CSV, co umożliwia późniejszą obróbkę np. na komputerze.

Brutal Street 2

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,59 zł-454,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Kolorowy tytuł zręcznościowy typu auto runner. Wcielamy się w postać tytułowego bohatera i mierzymy się z kolejnymi poziomami toru przeszkód. Gra oferuje różnorodne światy pełne wyzwań i zagadek. Na wyróżnienie zasługuje starannie dopracowana i ciesząca oko oprawa graficzna.Poziom trudności nie jest przesadnie wygórowany, dzięki czemu tytuł nie sprawi trudności również mniej doświadczonym graczom.

Oryginalna bijatyka w stylu retro z rysunkową oprawą graficzną. Wcielamy się w ulicznego wojownika, budujemy własny gang, przemierzamy kolejne lokalizacje i mierzymy się z wrogimi bandami. Każda postać ma inne umiejętności, dostępną broń itp. Nie brakuje elementów związanych z rozwojem postaci, ulepszaniem sprzętu czy zmianą wyglądu.Dodatkowym atutem jest możliwość wspólnego grania w trybie kooperacji.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!