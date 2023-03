Beat Racing - tylko dla cierpliwych (recenzja gry)

Przykład, jak zniszczyć przyjemną grę.

Beat Racing – wyścigowa gra rytmiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 13,99 zł-174,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Gry rytmiczne to popularna i jedna z moich ulubionych kategorii gier. Przyjemna rozgrywka o zręcznościowym charakterze w rytmie znanych utworów - czego tu nie lubić?Beat Racing to ciekawy tytuł ze wspomnianego gatunku. Mechanika gry nawiązuje bowiem do wyścigów samochodowych. Poziom trudności, w zależności od piosenki, jest zróżnicowany i potrafi przyjemnie zmęczyć.Sterowanie sprowadza się do poruszania samochodem na boki w taki sposób, aby trafiać w "dźwięki" i nie uderzyć w przeszkody. Czułość możemy dostosować w ustawieniach do własnych preferencji. Pozostałe elementy są dość klasyczne. Zdobywany wirtualne środki, które przeznaczamy na odblokowanie kolejnych przebojów. Oprawa graficzna jest dość prosta, ale nie przeszkadza w grze.Przeszkadza za to co innego. Sposób monetyzacji i liczba wyświetlanych reklam są jednymi z gorszych, jakie widziałem. Darmowa wersja testuje cierpliwość do granic możliwości, a za odblokowanie wszystkich utworów i brak reklam twórcy każą sobie płacić ponad 55 zł miesięcznie.Beat Racing jest więc przykładem całkiem przyzwoitej gry dla fanów tytułów rytmicznych, która została zniszczona przez chęć zarabiania. Gra na smartfona droższa niż Netflix? Nie, dziękuję.