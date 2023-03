Rumunia zatrudniła sztuczną inteligencję, by czytała w umysłach obywateli

Oto Ion.

Rumunia zatrudniła nietypowego doradcę

"Cześć, tchnąłeś we mnie życie, a moją rolą jest teraz reprezentowanie cię i pomaganie ci. Co powinienem wiedzieć o Rumunii?"

Ion pozyska dane "publicznie dostępne"

Sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie, jak choćby uczenie maszynowe, są coraz częściej wykorzystywane przez firmy, a nawet rządy państw w coraz to liczniejszych sytuacjach. Stosuje się je w przeróżnych systemach rozpoznawania twarzy, są podstawą robiącej furorę i odrabiającej zadania domowe za uczniów aplikacji ChatGPT , a teraz rząd Rumunii postanowił za ich pomocą "czytać w umysłach" Rumunów.Rumuński premier przedstawił zgromadzonym na konferencji prasowej nowego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, który ma informować rząd o pragnieniach, życzeniach i żądaniach obywateli Rumunii w czasie rzeczywistym. Nicolae Ciuca powiedział w środę na początku spotkania rządu przed zgromadzonymi dziennikarzami, że program o imieniu Ion (pol. Jan) jest jego "nowym honorowym doradcą". Powiedział też, że Rumuni będą mogli rozmawiać bezpośrednio z Ionem na stronie internetowej projektu.Ion ma także swoją formę fizyczną w postaci długiej, przypominającej lustro struktury z grafiką wyświetlaną w jej górnej części, sugerującej, że słucha swoich rozmówców przez cały czas.- wypowiedział na głos Ion w trakcie wydarzenia.Niektórzy zastanawiali się nad tym, jakie dokładnie dane będzie analizował Ion. Okazuje się, że będzie karmiony w sposób zautomatyzowany danymi, a przynajmniej tak głosi rządowy dokument. Czy będzie to się działo zgodnie z regulaminem tychże serwisów? Miejmy nadzieję, że tak, choć nie wszyscy są co do tego w pełni przekonani.To jeden z pierwszych botów SI, który jest dosłownie namacalny, ale rząd rumuński nie jest wcale pierwszym rządem wykorzystującym sztuczną inteligencję do tego, by spróbować zrozumieć potrzeby obywateli i ich poglądy na temat działań polityków. Wiele państw od lat wykorzystuje przeróżne techniki do badania nastrojów społecznych. Wśród nich wymienia się Rosję, Chiny i Iran.Źródło: Euronews Romania