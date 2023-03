Wielka aktualizacja Windows 11 Moment 2 udostępniona. Mnóstwo nowości

Poznaj wszystkie najważniejsze.

Microsoft rozpoczął udostępnianie jednej z największych aktualizacji systemu Windows 11 , jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Po okresie testów w obrębie programu Windows Insider w ramach Windows Update pojawiła się łatka o numerze, przeznaczona dla najnowszego wydania. Należy wyszukać ją ręcznie i warto to zrobić.Przede wszystkim, Microsoft przeniósł możliwości wyszukiwarki Bing opartej na sztucznej inteligencji bezpośrednio na pasek zadań. Pole wyszukiwania to podobno jedna z najczęściej używanych funkcji w systemie Windows, z ponad. Nic dziwnego - w moim przypadku również całkowicie zastąpiła ona menu Start. Teraz jej potencjał wzrośnie jeszcze bardziej.

Windows 11 Moment 2 Update - jak zainstalować?

2023-02 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 11 Version 22H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5022913) jest dostępna.

Źródło: MicrosoftNovum jest też opcjaza pomocą aplikacji łącze z telefonem . Nowość opisywałem w swoim porannym wpisie.Źródło: MicrosoftPonadto, użytkownicy urządzeń z dotykowym ekranem powinni dostrzec, novum są też pełnoekranowe widżety i szybki dostęp do aplikacji Windows 365. W aktualizacji przeprojektowano funkcję czatu w taki sposób, aby ułatwić wyświetlanie podglądu wideo i bezpośrednie rozpoczynanie rozmowy lub udostępnianie linku do rozmowy innym.Źródło: MicrosoftAch, no i. Aby skorzystać z funkcji rejestratora ekranu, od teraz wystarczyło będzie uruchomić narzędzie Wycinanie (Snipping Tool) - kombinacją klawiszy- i wybrać opcję nagrywania.Źródło: MicrosoftInną, choć wcale nie najmniej istotną z nowości, są. Długo trzeba było na nie czekać.Źródło: MicrosoftWreszcie, Windows 11 pozwoli pomóc... a przy okazji wydłużyć czas działania laptopa na baterii. Wszystkie nowe opcje zagoszczą w ustawieniach zasilania.Źródło: MicrosoftAby zainstalować najnowszą aktualizację systemu Windows 11, włącz Windows Update na swoim komputerze i wyszukaj aktualizację. Jeżeli poprawka jest gotowa dla Twojej konfiguracji, powinieneś zobaczyć napis:Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKliknij na towarzyszący mu przycisk Pobierz i zainstaluj, a następnie zrestartuj komputer.Źródło: mat. własny, Blogs Windows