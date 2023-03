TikTok - najnowszy filtr działa za dobrze. Niektórzy użytkownicy są przerażeni

Cieszy się on jednak ogromną popularnością.

Powód do zmartwień

Namożna skorzystać z wielu filtrów, które zmieniają rysy twarzy, bądź nakładają na nią wirtualny makijaż. Nowy filtr, który pojawił się w platformie, robi to jednak tak dobrze, że zdaniem wielu użytkowników powinien… zniknąć. Uważają oni, że filtr promuje nierealistyczne standardy piękna, albowiem osoby oglądające filmy innych osób mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich wygląd może być zasługą oprogramowania.Wspomniany filtr nosi nazwę. Jak on działa? W skrócie, zmienia nieco wygląd twarzy, by użytkownik wydawał się bardziej atrakcyjny, a także nakłada na nią makeup typu „soft glam”, zgodny z obecnymi trendami w makijażu. Mimo że zadebiutował niedawno, już zdobył ogromną popularność. Dotychczas użyto go ponadGdy użyłam filtru Bold Glamour na mojej twarzy, efekt sprawiał wrażenie, jakby ktoś przerobił moje zdjęcie w Photoshopie, albo jakbym poddała się operacji plastycznej. Filtr nie tylko nałożył na moją twarz makijaż, ale też powiększył znacznie moje usta i rozjaśnił moje zęby. Najbardziej zadziwia jednak nie to, jak realistycznie efekt działania filtra wygląda, ale to, jak mocno filtr trzyma się twarzy. Jak zauważają użytkownicy TikToka, twarzy można dotykać, można ją częściowo zakrywać innymi przedmiotami, a filtr nie znika nawet na ułamek sekundy, ani nie gliczuje., napisała użytkowniczka Tiktoka @katthesheperd., powiedziała z kolei w swoim wideo @rosaura_alvrz, klepiąc się po policzkach.Użytkowników przeraża również to, jak dobrze filtr Bold Glamour wykrywa płeć użytkownika – efekt jego działania jest delikatniejszy, gdy wykrywa męskie cechy twarzy. Na przykład, filtr rezygnuje z makijażu. Na męskiej twarzy wpływ filtra zaprezentował chociażby @isaacrochell.Jasne, niektórzy po prostu dobrze się bawią, korzystając z nowego filtra. Zdaniem innych wraz z tym filtrem TikTok poszedł za daleko. To jednak nie pierwszy filtr, który jest krytykowany w związku z tym, że może obniżać poczucie własnej wartości użytkowników. Podobne zarzuty są stawiane filtrowi, jednakże jego efekty są znacznie mniej realistyczne.Oczywiście, wygląd podobny do efektu filtra Bold Glamour można osiągnąć, sięgając po odpowiedni makijaż i oświetlenie. Niemniej – tylko podobny. Powiększenie ust czy wybielenie zębów wymagałoby już poważniejszej i kosztowniejszej interwencji. Niestety, prawdopodobnie niejeden użytkownik TikToka na taką interwencję się zdecyduje. Jak pokazały badania , osoby używające filtrów w mediach społecznościowych wykazują się większą akceptacją względem chirurgii plastycznej.Źródło: Vice , fot. tyt. mat. własne