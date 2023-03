Jak połączyć iPhone z Windows 11? Teraz to możliwe

Nareszcie.

Źródło: Blogs WindowsJeśli jesteś Insiderem, który otrzymuje wersję zapoznawczą Aplikacji łącze z telefonem na iOS, na stronie głównej programu zobaczysz opcję wyboru swojego iPhone'a obok możliwości wyboru urządzenia z systemem Android. Jeśli przycisk iPhone'a jest wyszarzony z komunikatem, że funkcja wkrótce się pojawi, oznacza to, że musisz zaczekać.Po wybraniu iPhone'a rozpocznie się instalacja z przewodnikiem w celu sparowania smartfona. Zostaniesz poproszony o wykonanie kilku kroków, które poprowadzą Cię do sparowania iPhone'a i komputera przez Bluetooth. Wystarczy zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie, a następnie podążać zgodnie ze wskazówkami na ekranie komputera. Po zakończeniu parowania zostaniesz poproszony o przyznanie zestawu uprawnień, które pozwolą zsynchronizować wszystkie treści z aplikacją.Źródło: Blogs WindowsW ostatnim kroku Aplikacja łącze z telefonem przekieruje Cię do udzielenia uprawnień w ustawieniach Bluetooth Twojego iPhone'a. To niezbędny krok do prawidłowego wyświetlania powiadomień i kontaktów.Źródło: Blogs WindowsAplikacja łącze z telefonem zapewni posiadaczom iPhone'ów podstawową obsługę iOS dla połączeń, wiadomości i kontaktów. Windows 11 wyświetli także powiadomienia. Co nie działa? Odpowiadanie na wiadomości grupowe ani wysyłanie multimediów w wiadomościach.Źródło: Blogs Windows